Furtos, roubos e maus-tratos reduzem após atuação da Atividade Delegada

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 12/05/2026 às 08h53

Lançado oficialmente pela Prefeitura de Porto Velho em dezembro de 2025, o programa Atividade Delegada já apresenta resultados considerados positivos nos primeiros meses de 2026, ampliando a sensação de segurança da população e fortalecendo a atuação do município na área da segurança pública.

De acordo com dados do Observatório da Segurança Pública, os índices de ocorrências relacionadas a roubos, furtos e maus-tratos a animais em Porto Velho apresentaram redução de 10,58%.

Entre os dias 1º de janeiro e 5 de março deste ano foram registradas 5.598 ocorrências. No mesmo período de 2025, o número chegou a 6.260 registros envolvendo roubos, furtos e maus-tratos a animais.

Os dados apontam ainda que, após o início da Atividade Delegada nas ruas da capital, houve redução de 8,41% nos casos de roubo, 9,66% nos furtos e 85,19% nas ocorrências de maus-tratos a animais.

Segundo Léo Moraes, os números demonstram o sucesso da iniciativa

Segundo o prefeito Léo Moraes, os números demonstram o sucesso da iniciativa, considerada inédita na capital rondoniense, e que antecede a implantação da Guarda Municipal, prevista para reforçar ainda mais o combate à criminalidade.

“O trabalho da Atividade Delegada é uma conquista para a sociedade porto-velhense, que passou a contar com a presença da polícia em praças, parques e eventos dentro do município. A melhora é real, os dados mostram a redução da criminalidade e apontam para um futuro de mais paz em nossa cidade”, afirmou.

Utilizando policiais militares em dias de folga, o projeto Atividade Delegada funciona por meio de uma cooperação entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Os agentes de segurança atuam em ações coordenadas sob demanda direta do município.