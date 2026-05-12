Inscrições: Campeonato Municipal de Tênis de Mesa em Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 12/05/2026 às 09h49

O esporte é uma das ferramentas mais poderosas para construir uma comunidade mais saudável, integrada e feliz. Em nossa cidade, onde as culturas pomerana, gaúcha, nordestina e sudestina se encontram, cada iniciativa que reúne pessoas em torno de uma paixão comum fortalece os laços que nos unem.

No dia 17 de maio, a partir das 8 horas, o Barracão da Escolinha Esperança recebe o Campeonato Municipal de Tênis de Mesa. Um evento que valoriza o talento dos nossos atletas e promove saúde, disciplina e convivência social.

Atenção, inscritos:

Caso você tenha realizado sua inscrição e ainda não recebeu contato da organização, procure a Secretaria Municipal de Esportes até quarta-feira, dia 13 de maio. Essa medida garante que todos os participantes recebam as informações necessárias sobre chaves, horários e regulamento do campeonato.

O tênis de mesa é um esporte que exige concentração, agilidade e estratégia. Características que refletem o espírito do nosso povo: dedicado, resiliente e sempre em busca de superação.

Venha prestigiar nossos atletas e vibre com cada ponto dessa competição!

Local: Barracão da Escolinha Esperança

Data: 17 de maio

Horário: A partir das 8 horas

Informações: Secretaria Municipal de Esportes