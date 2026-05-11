Com gol de Marlon Guaporé supera o Galvez e assume a liderança do Grupo A2

Por FFER

Publicada em 11/05/2026 às 08h50

Na noite deste sábado no Cassolão o Guaporé recebeu a equipe do Galvez do Acre pela 6ª rodada do Brasileiro da Série D, as duas equipes fizeram uma partida bastante disputada e com muito equilíbrio, sendo um primeiro tempo no zero zero. No início da segunda etapa a partida continuou com muita marcação e o gol só saiu após 30 minutos jogados, quando o árbitro marcou pênalti para o Guaporé, após muita reclamação dos jogadores do Galvez o pênalti só foi cobrado aos 32 minutos, o zagueiro Marlon foi para batida no meio do gol garantindo a vitória do Jacaré da Zona da Mata e a liderança do Grupo A2 com 14 pontos e praticamente classificado para asegunda fase da competição.

O Jacaré ainda criou bastante chances de marcar, mas as chances foram desperdiçadas, mesmo sem ampliar o Guaporé segurou a quarta vitória e a invencibilidade na competição, são 6 jogos quatro vitórias e dois empates, resultados que deixam a equipe de Rondônia na liderança do Grupo A2. No próximo domingo o Guaporé enfrenta o Gazin Porto Velho no Aluízio Ferreira, enquanto o Galvez enfrenta o Humaitá, lanterna do grupo que vem de 5 derrotas e joga em casa neste domingo com o Araguaína na Arena da Floresta.