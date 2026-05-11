Por FFER

Publicada em 11/05/2026 às 08h43

Gazin Porto Velho perde em casa e é eliminado da Copa do Brasil Sub-15

Data de Publicação: 10 de maio de 2026 23:23:00 São Raimundo de Roraima bateu a Locomotiva por 3 a 1 no Aluízio Ferreira

Na tarde deste domingo a garotada do Gazin Porto Velho recebeu a equipe do São Raimundo de Roraima no estádio Aluízio Ferreira pela última rodada da Copa do Brasil Sub-15, a Locomotiva precisa apenas de um empate para a avançar na competição, mas o Gazin Porto Velho acabou derrotado pelo time de Roraima por 3 a 1 e foi eliminado da competição. O Gazin Porto Velho estava no Grupo A1 além do São Raimundo, Fast do Amazonas e Santa Cruz do Acre, após as três rodadas avançaram o São Raimundo e o Santa Cruz.

O grupo A1 da Copa do Brasil Sub-15 foi marcado pelo equilíbrio. As quatro equipes somaram quatro pontos cada e as vagas na próxima fase foram definidos nos critérios de desempate. Igual em quase tudo com o Santa Cruz-AC, o Fast Clube acabou eliminado por ter dois cartões vermelhos a mais que o adversário, dando adeus à disputa na primeira fase.