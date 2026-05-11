Jovem em motocicleta morre após colidir moto contra caminhão leiteiro na RO-133

Por Anoticiagora

Publicada em 11/05/2026 às 09h00

Na madrugada deste Domingo (10), um jovem de 16 anos morreu após colidir a motocicleta que pilotava contra um caminhão leiteiro na RO-133, há 20 km da zona urbana de Vale do Anari, sentido Jaru. A vítima foi identificado como Jhonatta.

De acordo com as informações, apresentadas pelo condutor do caminhão, o motociclista menor de idade, teria invadido a contramão de direção, vindo a colidir frontalmente contra a parte dianteira lateral esquerda do caminhão.

Uma ambulancia com equipe médica do Hospital Municipal de Vale do Anari estiveram no local e constatou o óbito da vítima.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área, preservando a cena do acidente até a chegada da perícia técnica. Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária Cristo Redentor.

A ocorrência foi registrada pela guarnição de plantão da Polícia Militar, que deve encaminhar o relatório do caso às autoridades competentes para as devidas providências.

O velório será na Comunidade Santo Afonso, na RO 133, travessão 10, zona rural de Theobroma.