SINDER desmente pagamento de auxílio-alimentação a servidores do DER e critica informações equivocadas

Por Assessoria

Publicada em 05/05/2026 às 09h55

O Sindicato SINDER/RO, Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia – SINDER/RO vem a público esclarecer informações que estão sendo divulgadas de forma equivocada em meios de comunicação e redes sociais a respeito do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos servidores do DER/RO.

Circulam notícias afirmando que os servidores do DER/RO já estão recebendo Auxílio-Alimentação incrementando até valores. ESSA INFORMAÇÃO NÃO É VERDADEIRA, embora tenha sido divulgada a aprovação do projeto de lei Nº 1350/2026 de emenda dos deputados na Assembleia Legislativa ALE/RO, projeto tal que era de compensação do FITHA, mas sem nenhum avanço do PL por parte do Governo do Estado de Rondônia, medida relacionada ao auxílio-alimentação que, até o momento não há pagamento do benefício aos servidores do DER/RO, tampouco qualquer valor sendo repassado em folha.

O Presidente do Sindicato SINDER Manoel Almeida reforça que os servidores não estão recebendo Auxílio-Alimentação, e repudia a propagação de informações inverídicas que acabam gerando desinformação e falsas expectativas na categoria e na sociedade.

O Sindicato SINDER/RO seguirá firmes na defesa dos direitos dos servidores, sempre com transparência e compromisso com a verdade.

SINDER/RO

Sindicato dos Servidores do DER/RO