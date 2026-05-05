Eyder Brasil realiza ato de filiação e leva mais de 350 lideranças ao PSD em Porto Velho   

Por Assessoria parlamentar

Publicada em 05/05/2026 às 11h00

O Deputado Estadual Eyder Brasil realizou um ato de filiação ao PSD em Porto Velho, no qual mais de 350 pessoas foram filiadas ao partido. O encontro marcou um momento importante de organização política e fortalecimento do grupo em torno de um projeto para Rondônia.

O evento contou com a presença do pré-candidato ao governo Adailton Fúria e do pré-candidato ao senado Luiz Fernando, que somaram forças e reforçaram o compromisso do grupo com o futuro do estado.

"Rondônia merece lideranças unidas e comprometidas com o povo. Quero agradecer ao governador Marcos Rocha, presidente do PSD, pelo apoio e pela confiança. Estamos construindo um projeto sólido para o nosso estado", afirmou o deputado.