“No sigilo”, diz Ana Paula Renault ao comentar possível affair com ex-BBB
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 05/05/2026 às 11h47
Nos acompanhe pelo Google News

A ex-participante do reality Big Brother Brasil, Ana Paula Renault, esteve no programa TVZ, do Multishow, nesta segunda-feira (4), onde comentou, em tom descontraído, a possibilidade de um envolvimento com um ex-colega de confinamento.

Durante a entrevista, Ana Paula reagiu a uma fala do influenciador Jonas, que havia feito comentários sobre ela em outra atração. Questionada pelos apresentadores Wanessa e Gominho, a jornalista afirmou que poderia se envolver com ele, mas de forma discreta. “No sigilo”, respondeu, ao ser provocada sobre a situação.

Ainda no programa, os apresentadores brincaram com a possibilidade de um romance, destacando que ambos estão solteiros. Em resposta, Ana Paula reforçou que, caso algo acontecesse, preferiria manter longe da exposição pública.

A jornalista também comentou sobre sua vida pessoal ao responder perguntas de internautas, abordando preferências e convivência com amigos. Em tom bem-humorado, ela falou sobre relacionamentos e destacou afinidades no convívio social.

Por fim, Ana Paula voltou a mencionar uma polêmica antiga envolvendo a atriz Aline Campos, relacionada a críticas feitas em 2016. No programa, ela indicou mudança de posição em relação ao pedido de desculpas feito anteriormente.

 

Ana Paula Renault BBB 26 TVZ Multishow Jonas ex BBB relacionamento entrevista celebridades Aline Campos polêmica reality show entretenimento
Imprimir imprimir