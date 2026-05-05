“No sigilo”, diz Ana Paula Renault ao comentar possível affair com ex-BBB

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/05/2026 às 11h47

A ex-participante do reality Big Brother Brasil, Ana Paula Renault, esteve no programa TVZ, do Multishow, nesta segunda-feira (4), onde comentou, em tom descontraído, a possibilidade de um envolvimento com um ex-colega de confinamento.

Durante a entrevista, Ana Paula reagiu a uma fala do influenciador Jonas, que havia feito comentários sobre ela em outra atração. Questionada pelos apresentadores Wanessa e Gominho, a jornalista afirmou que poderia se envolver com ele, mas de forma discreta. “No sigilo”, respondeu, ao ser provocada sobre a situação.

Ainda no programa, os apresentadores brincaram com a possibilidade de um romance, destacando que ambos estão solteiros. Em resposta, Ana Paula reforçou que, caso algo acontecesse, preferiria manter longe da exposição pública.

A jornalista também comentou sobre sua vida pessoal ao responder perguntas de internautas, abordando preferências e convivência com amigos. Em tom bem-humorado, ela falou sobre relacionamentos e destacou afinidades no convívio social.

Por fim, Ana Paula voltou a mencionar uma polêmica antiga envolvendo a atriz Aline Campos, relacionada a críticas feitas em 2016. No programa, ela indicou mudança de posição em relação ao pedido de desculpas feito anteriormente.