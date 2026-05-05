Eike Batista chama filhos de

Por R7

Publicada em 05/05/2026 às 11h36

Eike Batista voltou ao centro de uma controvérsia após comentários feitos em uma entrevista a um podcast. O empresário classificou parte da nova geração, incluindo seus próprios filhos mais velhos, como “fru-fru” e “floquinho de neve”. A declaração repercutiu nas redes sociais e motivou uma resposta pública de sua ex-mulher, a modelo Luma de Oliveira.

Durante a entrevista, o empresário comentava sobre diferenças entre profissionais mais experientes e jovens no mercado de trabalho. Ao abordar o tema, ele afirmou não acreditar que a nova geração tenha a mesma capacidade de planejamento de longo prazo.

Na sequência, Batista ampliou a crítica ao dizer que observa uma “geração fru-fru”, incluindo seus próprios filhos mais velhos nessa avaliação. Ele fez distinção entre os herdeiros mais velhos, Thor Batista, de 34 anos, e Olin Batista, de 30, e os mais novos, Balder Batista, de 12, e Tyra Batista, de 4, afirmando que estes últimos recebem uma educação mais rígida.

Segundo ele, os filhos mais novos são submetidos a uma rotina de atividades como estudo de idiomas e prática de esportes, citando exemplos como judô, jiu-jitsu, natação e tênis. O empresário ainda mencionou que essa abordagem mais exigente faz parte de sua estratégia de formação.

A fala ocorreu em um contexto mais amplo de discussão sobre o uso de inteligência artificial e a diferença de postura entre gerações no ambiente corporativo. Em determinado momento, Batista afirmou que o avanço tecnológico, especialmente a IA, será mais determinante do que a atuação dos jovens profissionais que, segundo ele, “não sabem nem perguntar direito”.

Ex-mulher reage a comentários

A repercussão das declarações levou Luma de Oliveira a se manifestar publicamente por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram. Na postagem, ela criticou o tom utilizado pelo ex-marido ao se referir aos próprios filhos.

Em sua resposta, a modelo afirmou que a forma como Batista se expressou “diz mais sobre ele do que dos filhos”. Ela também considerou desrespeitosa a exposição pública dos jovens em uma fala negativa.

Luma ainda mencionou o período em que o empresário esteve preso, afirmando que a experiência não o teria tornado “menos arrogante e mais responsável”. A declaração incluiu críticas adicionais ao comportamento do ex-marido, tanto no âmbito familiar quanto profissional.

Na legenda da publicação, a modelo destacou que foi responsável por acompanhar de perto a criação dos filhos mais velhos durante a infância, período em que, segundo ela, Batista passava grande parte do tempo fora. Ela comparou essa situação com a atual participação do empresário na rotina dos filhos mais novos.

A ex-modelo também reforçou que os dois filhos mais velhos têm trajetórias profissionais estabelecidas. Thor atua de forma independente há anos, enquanto Olin trabalha nas empresas do pai.

O episódio reacendeu o interesse público sobre a família do empresário, que tem quatro filhos de dois relacionamentos distintos. Thor e Olin são frutos do casamento com Luma de Oliveira, que durou de 1991 a 2004, enquanto Balder e Tyra são do relacionamento com a advogada Flávia Sampaio.

Thor Batista, o primogênito, já atuou em negócios ligados ao setor de transportes e logística e ganhou notoriedade ao longo dos anos por sua exposição pública e envolvimento em episódios polêmicos. Atualmente, leva uma vida mais reservada, é casado e tem um filho, com outro a caminho.

Já Olin Batista teve passagem pela música como DJ na adolescência, antes de migrar para os negócios da família. Hoje, mantém perfil discreto e atua diretamente nos empreendimentos do pai.

Os filhos mais novos, por sua vez, têm exposição pública mais controlada, com aparições limitadas nas redes sociais, geralmente mediadas pela mãe.

Até o momento, Eike Batista não comentou as críticas feitas por Luma de Oliveira após a publicação nas redes sociais.