Por ISTOÉ Gente

Publicada em 05/05/2026 às 11h32

O ator Carmo Dalla Vecchia amplia sua atuação no audiovisual e, além de integrar o elenco, também assina como produtor associado do curta-metragem “Coágulo”, selecionado para a 15ª edição do Rio LGBTQIA+ Festival Internacional de Cinema.

Dirigido por Hsu Chien, “Coágulo” é descrito como um terror queer com elementos de vampirismo, que aborda o tema de forma avessa à homofobia.

A proposta é apresentar uma narrativa intensa e física, centrada nas relações humanas, na tensão e no suspense, explorando o gênero sob uma perspectiva sensorial e provocativa. O elenco reúne ainda nomes como Fernando Braga, Bayard Tonelli e Marcio Rosário.

O personagem de Carmo Dalla Vecchia é um vampiro que declama versos de Augusto dos Anjos ao atacar suas vítimas. “Criei ‘Coágulo’ para dar visibilidade à terceira idade queer, representada no personagem de Bayard”, diz Hsu Chien.

“Ele interpreta um idoso que leva uma vida reclusa na convivência com seu filho homofóbico e, graças à ação de um vampiro, uma espécie de anjo salvador, se liberta e passa a viver uma vida intensa de prazer, reinventando sua existência aos 80 anos”, complementa.