Empretec fortalece comportamento empreendedor e amplia resultados em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 05/05/2026 às 11h59

O empreendedorismo em Rondônia vem ganhando força de forma consistente em 2026. O Empretec, principal programa de formação comportamental do Sebrae, já realizou 10 turmas no estado, impactando mais de 300 empreendedores em municípios como Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena.

A metodologia, reconhecida internacionalmente, é aplicada de forma intensiva e voltada ao desenvolvimento de comportamentos essenciais para o sucesso nos negócios, como iniciativa, planejamento e persistência. O foco está na prática, estimulando o participante a enfrentar desafios reais, tomar decisões com mais estratégia e desenvolver uma visão mais clara sobre o próprio empreendimento.

Os resultados já são percebidos no dia a dia das empresas. Participantes relatam aumento da segurança na tomada de decisões, melhora na organização dos processos e maior clareza na definição de metas. Essas mudanças refletem diretamente na gestão e no desempenho dos negócios, contribuindo para um crescimento mais estruturado.

O calendário de 2026 segue com novas oportunidades para quem deseja participar do programa. Em Porto Velho, estão previstas duas turmas, uma de 6 a 10 de julho, no formato Empretec Arena, e outra de 24 a 28 de agosto. No município de Ariquemes, a programação ocorre de 14 a 18 de setembro. Em Buritis, será realizada entre os dias 23 e 26 de junho uma ação relacionada ao programa, com proposta adaptada. Já em Jaru, o Empretec Rural acontece de 21 a 26 de setembro, com foco em empreendedores do agronegócio.

O programa mantém seu formato intensivo, com duração média de seis dias, carga horária aproximada de 60 horas e realização presencial, voltado ao desenvolvimento de competências empreendedoras aplicadas à prática dos negócios. A expectativa é que pelo menos mais 8 turmas sejam realizadas até o fim de 2026, ampliando o alcance do programa para novos municípios e fortalecendo a cultura empreendedora em Rondônia.