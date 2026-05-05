Prefeitura de Porto Velho realiza encontro para capacitar gestores e fiscais de contratos públicos

Por Helen Paiva

Publicada em 05/05/2026 às 11h44

Quando um contrato público é bem elaborado e fiscalizado, o resultado aparece diretamente na vida da população: obras que avançam, serviços que funcionam e recursos públicos aplicados com mais eficiência.

Com esse objetivo, a Prefeitura de Porto Velho realiza o 1º Encontro de Gestores e Fiscais de Contratos, reunindo mais de 200 servidores de diferentes secretarias em três dias de capacitação intensiva, no Teatro Banzeiros.

O evento foi estruturado para alinhar práticas, atualizar conhecimentos e fortalecer a gestão interna, especialmente diante das exigências da nova Lei de Licitações.

Mais do que teoria, a proposta é trabalhar situações reais da rotina administrativa, conectando conhecimento técnico com o dia a dia de quem executa os processos.

“O encontro de gestores e fiscais de contratos é promovido pela escola de capacitação. São mais de 200 servidores participando de três dias de imersão, com toda a estrutura necessária para qualificar o servidor e melhorar o atendimento à população”, explicou o secretário Antônio Figueiredo.

Gestão que acompanha a evolução

Léo Moraes destacou que a modernização da gestão exige servidores cada vez mais preparados

Durante o evento, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a modernização da gestão exige servidores cada vez mais preparados.

“Diante de tantos processos e sistemas tecnológicos que estamos implementando, é fundamental avançar e garantir um atendimento mais eficiente para quem está na ponta”.

Para especialistas da área, investir na formação de servidores que atuam diretamente com contratos é essencial para garantir mais segurança e qualidade nas entregas públicas.

O professor e palestrante Francisco Netto destacou que a capacitação permanente reduz falhas e melhora os resultados da gestão.

“A criação de uma escola de governo permite capacitar continuamente os servidores. Isso reduz erros, evita omissões e melhora a qualidade das compras, das licitações e do planejamento. É uma iniciativa alinhada com a eficiência da administração pública”.

Quem está na prática sente a diferença

Francisco Netto destacou que a capacitação permanente reduz falhas e melhora os resultados da gestão

Para os servidores participantes, o encontro representa mais preparo e segurança para lidar com responsabilidades que impactam diretamente o funcionamento da cidade.

O fiscal de contratos Josimar Corrêa destacou que a capacitação contribui para melhorar a atuação no dia a dia.

“É um grande ganho para todas as secretarias. Esse curso e a escola de governo vão ajudar muito no entendimento dos processos de fiscalização de contratos. É um conhecimento que melhora o nosso trabalho e levamos para a vida”.

Programação

O encontro acontece ao longo de três dias, com palestras e workshops voltados à gestão e fiscalização de contratos:

04 de maio

Credenciamento, abertura e palestra inaugural;

05 de maio

Workshops práticos sobre gestão de contratos e palestra sobre alta gestão;

06 de maio

Atividades técnicas, síntese dos conteúdos e encerramento com entrega de certificados.