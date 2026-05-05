Porto Velho avança em agenda internacional de mobilidade com apoio da C40 Cities

Por Renato Muzzolon

Publicada em 05/05/2026 às 12h05

A Prefeitura de Porto Velho segue ampliando sua presença na agenda nacional e internacional de desenvolvimento urbano sustentável. A capital rondoniense passou a integrar as ações do Programa Mutirão Brasil, iniciativa co-liderada pela C40 Cities e pelo Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, com apoio da Bloomberg Philanthropies, voltada à estruturação de projetos climáticos em cidades brasileiras.

Por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, a Semtran, Porto Velho vem desenvolvendo um projeto de mobilidade elétrica com foco na modernização do transporte coletivo urbano. A proposta prevê a implantação gradual de ônibus elétricos na frota municipal, fortalecendo o compromisso da gestão com inovação, sustentabilidade e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

O município foi destacado entre as cidades amazônicas participantes do programa, com atuação voltada à mobilidade urbana sustentável, incluindo melhorias no transporte público e estudos para eletrificação da frota urbana. A inserção de Porto Velho nessa rede internacional fortalece a capacidade técnica da Prefeitura para estruturar projetos, dialogar com instituições nacionais e internacionais e buscar novas oportunidades de financiamento.

Para o prefeito Léo Moraes, a participação de Porto Velho nesse ambiente de cooperação representa um avanço importante para a cidade.

“A inserção de Porto Velho nesse grupo internacional de cidades voltadas a novas formas de mobilidade urbana representa um avanço importante. Por muito tempo, nossa população enfrentou dificuldades nessa área, e, por isso, um reconhecimento como esse é tão significativo”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Além da mobilidade urbana, Porto Velho também vem amadurecendo propostas estratégicas nas áreas de resíduos sólidos, sustentabilidade e economia circular. Entre as iniciativas está o ORGANOVIVO – Programa Municipal de Tratamento Sustentável da Fração Orgânica, projeto voltado ao aproveitamento da fração orgânica dos resíduos, com potencial para estimular compostagem, educação ambiental, redução de emissões e melhor destinação de resíduos gerados em feiras, mercados, equipamentos públicos e demais pontos de geração.

Embora o projeto ORGANOVIVO não tenha sido selecionado para receber assistência técnica integral nesta etapa, a proposta teve seu potencial reconhecido e poderá contar com apoio pontual para o desenvolvimento de uma nota conceitual. O documento deverá contribuir para fortalecer o nível de maturidade técnica do projeto e apoiar o município no mapeamento de futuras oportunidades de financiamento.

O presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Porto Velho, Oscar Neto, destacou que a aproximação com organismos internacionais contribui para qualificar a atuação do município na estruturação de projetos urbanos.

“Essa aproximação com a C40 Cities e o Programa Mutirão Brasil fortalece Porto Velho em uma agenda moderna de desenvolvimento urbano sustentável. A ARDPV tem atuado para apoiar a estruturação técnica de projetos que melhorem os serviços públicos, ampliem a eficiência da gestão municipal e criem condições para novos investimentos em mobilidade, resíduos e sustentabilidade”, afirmou Oscar Neto, presidente da ARDPV.

O Programa Mutirão Brasil busca apoiar cidades brasileiras na transformação de compromissos climáticos em projetos viáveis e prontos para implementação. A iniciativa mobiliza apoio técnico, institucional e financeiro para acelerar soluções urbanas sustentáveis em áreas como mobilidade de baixo carbono, gestão de resíduos, planejamento climático, uso de dados e fortalecimento da governança local.

Com essa agenda, Porto Velho se posiciona de forma estratégica no cenário nacional das cidades sustentáveis, aproximando-se de redes globais de conhecimento e de instrumentos de financiamento voltados à ação climática urbana. A expectativa é que a cooperação técnica contribua para estruturar projetos de alto impacto, capazes de melhorar os serviços públicos, reduzir impactos ambientais e gerar benefícios diretos à população.