Com articulação de Alex Redano, estadualização de 160 km de estradas em Candeias do Jamari avança

Por Mateus Andrade

Publicada em 05/05/2026 às 10h56

A preocupação constante do deputado Alex Redano (Republicanos) com a infraestrutura rural e o desenvolvimento dos municípios tem gerado resultados concretos em Candeias do Jamari. Após uma série de tratativas conduzidas pelo parlamentar junto ao Departamento de Estradas de Rodagem de Rondônia (DER/RO) e ao governo do estado, avança a estadualização de 160 quilômetros de estradas rurais no município.

Candeias do Jamari possui uma das maiores malhas viárias rurais de Rondônia, com mais de 3 mil quilômetros sob responsabilidade municipal. Diante dessa realidade, Redano atuou diretamente para que parte dessas vias passasse à responsabilidade do Estado, ampliando a capacidade de manutenção, recuperação e investimentos.

A iniciativa conta com o apoio do governador Marcos Rocha (PSD) e do diretor do DER, coronel Éder, além da parceria de lideranças locais, como o prefeito Lindomar Garçom, o vereador Geraldo Sem Medo e o deputado Cirone Deiró (União Brasil), que também tem contribuído com ações importantes no município.

Trabalho integrado entre Redano, prefeitura e governo do estado melhora a malha viária de Candeias (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

O trabalho integrado já apresenta resultados. No último ano, o DER executou serviços fundamentais na região, com recuperação de estradas vicinais que estavam em condições críticas, implantação de bueiros e melhorias que garantiram trafegabilidade, mesmo em períodos de alagamento.

Além da estadualização, o município também conta com outras frentes de investimento, como o asfaltamento da Vila Nova Samuel, reforçando o compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população.

Para Alex Redano, a medida representa mais do que infraestrutura. É uma ação que impacta diretamente o dia a dia das pessoas, garantindo o escoamento da produção rural, fortalecendo a economia local e assegurando que alunos e trabalhadores tenham acesso com mais segurança e dignidade.