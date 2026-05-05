Irã atinge navio de guerra dos EUA com mísseis no Estreito de Ormuz

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 05/05/2026 às 11h04

Na manhã desta segunda-feira (4), as Forças Armadas iranianas anunciaram que teriam impedido a entrada de navios de guerra americanos no Estreito de Ormuz 'com um aviso firme e imediato' para se afastarem, seguido de um ataque.

A agência Fars informou que dois mísseis atingiram um navio da Marinha dos EUA perto da ilha de Jask, depois que este ignorou os avisos dos iranianos. Segundo fontes para a agência, a fragata americana não conseguiu prosseguir sua rota devido aos impactos e foi forçada a recuar e fugir da área.



A Guarda Revolucionária iraniana alertou que as movimentações marítimas que violarem as regras por ela anunciadas enfrentarão sérios riscos e embarcações não autorizadas serão interceptadas 'com o uso da força', informou a mídia estatal iraniana.

Comunicado dos iranianos destaca que as empresas de navegação e as seguradoras de transporte devem estar atentas aos avisos da Guarda Revolucionária Islâmica.

As afirmações corroboram com um alerta de um oficial militar que 'qualquer força militar estrangeira, especialmente o exército invasor americano, será atacada' caso tente se aproximar ou entrar no Estreito de Ormuz.

O major-general Ali Abdollahi, comandante do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, o comando unificado das forças armadas iranianas, afirmou que o Irã protegerá a segurança do estreito 'com todas as suas forças', após os EUA prometerem guiar navios retidos através do ponto de estrangulamento para o transporte de petróleo. "Mantemos e gerenciamos com rigor a segurança do Estreito de Ormuz com todos os nossos recursos e alertamos a todos os navios mercantes e petroleiros que se abstenham de qualquer trânsito sem coordenação com as forças armadas estacionadas no Estreito de Ormuz, para que sua segurança não seja posta em risco", disse.

Abdollahi disse ainda que a região está sob o controle das forças armadas do Irã e qualquer 'ação agressiva dos Estados Unidos para perturbar a situação só resultará em mais complicações e colocará em risco a segurança das embarcações' na área.