Deputado Alan Queiroz apresenta indicação para realização de obras de recuperação na RO-370

Por Jorge Fernando

Publicada em 05/05/2026 às 10h51

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) indicou ao governo de Rondônia a necessidade urgente de obras de recuperação na RO-370, no trecho entre Alto Alegre dos Parecis e Vila Marcão. A solicitação, apresentada a partir de demanda do vereador Valmir do Mototaxi, prevê serviços de patrolamento, cascalhamento, drenagem e melhorias estruturais para garantir a trafegabilidade, atender a população local e fortalecer o desenvolvimento da região.

A melhoria das condições da RO-370 é fundamental para assegurar mais segurança e mobilidade aos moradores, produtores rurais e demais usuários que dependem diariamente da via. Estradas em boas condições facilitam o escoamento da produção agrícola, reduzem custos com transporte, diminuem o risco de acidentes e contribuem diretamente para o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. Além disso, investimentos em infraestrutura viária fortalecem a economia local, promovem a integração entre comunidades e impulsionam o desenvolvimento sustentável da região.

Segundo o deputado Alan Queiroz, a indicação é essencial para atender uma demanda urgente da população. “A recuperação da RO-370 é uma medida necessária para garantir mais segurança, melhorar a trafegabilidade e assegurar dignidade às famílias, produtores e trabalhadores que dependem dessa estrada. Estamos falando de uma via importante para o desenvolvimento da região, e investir na sua manutenção é investir diretamente na qualidade de vida da população”, destacou.

Para o vereador Valmir do Mototáxi, o atendimento da solicitação é fundamental para garantir mais segurança na região. “Essa é uma demanda antiga da nossa comunidade, que sofre com as dificuldades de acesso, principalmente em períodos de chuva. A recuperação desse trecho vai trazer mais tranquilidade para os moradores e facilitar o transporte. Por isso, é muito importante que esse pedido seja atendido com urgência”, ressaltou.

A iniciativa reforça que o deputado Alan Queiroz está atento às demandas voltadas à infraestrutura do estado e com o bem-estar da população. A indicação garante melhores condições de tráfego, mais segurança e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social da região.