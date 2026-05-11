Noite de homenagem às mães da Educação reune emoção, reconhecimento e valorização

Por Assessoria

Publicada em 11/05/2026 às 09h54

A Secretaria Municipal de Educação realizou, nesta sexta-feira, véspera do Dia das Mães, uma noite especial em homenagem às mães que fazem parte da educação do município.

O evento aconteceu nas dependências da Escola Clélia David Mundim e reuniu profissionais das escolas da zona urbana e rural, em um momento de integração, reconhecimento e valorização.

A programação contou com uma importante palestra ministrada pela psicóloga Cíntia Waiandt, que abordou reflexões sobre o papel da mulher e da mãe na sociedade, proporcionando aprendizado e inspiração aos presentes.

Durante a solenidade, o Secretário Municipal de Educação, Roberto Toledo, deixou sua mensagem, destacando a importância das mães na formação de valores, no fortalecimento da educação e no desenvolvimento da comunidade.

O encerramento foi marcado por um momento de grande emoção, com a apresentação de um poema interpretado pela professora Mireia, que sensibilizou o público e reforçou a mensagem de amor e gratidão.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais da educação e o reconhecimento do papel fundamental das mães na construção de uma sociedade melhor.