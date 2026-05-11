“Debi & Lóide” vigiam Adaílton Fúria; vice se reaproxima de Léo Moraes; e rondonienses prestigiam Augusto Cury

Por Sérgio Pires

Publicada em 11/05/2026 às 10h40

DUPLA AGINDO COMO DEBI&LÓIDE FAZ AÇÃO RIDÍCULA DE ESPIONAGEM EM CACOAL E DÁ TOM PREOCUPANTE À CAMPANHA QUE VEM AÍ

O caso não só preocupa, mas também assusta, pela forma como ele andou; pela ilegalidade praticada por um vereador e policial e, mais que isso, porque pode estar dando uma tênue fotografia da baixaria que pode nortear a campanha eleitoral para o Governo de Rondônia, que, oficialmente, ainda nem começou.

Tudo começou quando vizinhos do ex-prefeito e agora candidato ao Governo Adailton Fúria o avisaram que havia uma dupla de pessoas estranhas, num carro estranho, filmando e tirando fotos da residência particular do político. Pouco depois, a dupla trocou de carro, tão logo sentiu que foi descoberta.

Avisado, Fúria foi ao local e decidiu enfrentar a dupla. Mandou abrir a porta (já no segundo carro) e questionou os motivos pelos quais estava sendo espionado em sua própria casa. A princípio, Fúria ficou surpreso. No veículo estavam o vereador Amarilson Carvalho, que também é policial e um jornalista, que, segundo vídeo divulgado pelo ex-prefeito, é dono de um site que sempre o atacou.

Tudo ficou ainda mais estranho quando Fúria identificou no vereador, que ele denunciou como “coordenador da campanha do PL em Cacoal”, ou seja, um homem público, com cargo na Câmara de Vereadores e ainda policial, mesmo sabendo do ato ilegal, ainda assim o praticou.

Claro que o assunto explodiu em todo o Estado. O que o vereador e o jornalista faziam espionando a casa de um dos principais adversários do PL na campanha pelo Governo? Estavam sob as ordens de quem?

O comando regional do partido e seu candidato, Marcos Rogério, certamente não aceitaram a ação ilegal, embora, ao menos até a noite do sábado, não tivesse sido tomada nenhuma medida pelo partido para explicar a ação esdrúxula, que seria cômica, não fosse trágica, da dupla que agiu como aquela dupla Deby&Loyde, do filme famoso.

No lado sério e perigoso da história, ficou um alerta para o que vem por aí. Que tipo de campanha política teremos, quando um representante de um dos partidos mais fortes do Estado utiliza um esquema de espionar a vida e, mais que isso, a casa, a esposa, os filhos de um dos adversários?

O que se espera são medidas fortes, duras e rápidas, para avisar que não se aceitará este nível de baixeza na disputa pela sucessão de Marcos Rocha. E terá que vir do PL e da própria Câmara Municipal de Cacoal, porque se nada for feito, por ambos, poderá sinalizar uma aprovação ou, no mínimo, um lava-mãos contra um absurdo como estes.

Alguém aí vai tomar alguma providência ou vai ficar por isso mesmo?

SUCESSÃO: AFORA O CASO FÚRIA, A SEMANA FOI PACATA NA CORRIDA ATRÁS DO ELEITOR RONDONIENSE

Por falar em sucessão estadual, a corrida atrás do eleitor continua firme, embora um pouco menos intensa nesta semana, porque os candidatos estiveram envolvidos em várias frentes, embora sempre de olho o voto.

Marcos Rogério se destacou comandando uma audiência pública na OAB rondoniense, contra o pedágio, a privatização e os graves problemas da BR 364. O assunto rendeu, com outro senador, Jaime Bagattoli, pedindo o fim da concessão, o que lhe rendeu muito apoio.

Adailton Fúria visitou algumas cidades, mas perdeu seu tempo tendo que responder aos ataques do seu novo e forte adversário, seu ex-vice e agora prefeito de Cacoal, Tony Pablo. Foi também personagem na ridícula, porém assustadora espionagem contra ele e sua família.

Hildon Chaves e seu vice, Cirone Deiró, também se mexerem, visitando áreas da produção rural e gravando vídeos em apoio aos produtores. À agricultura familiar e ao agronegócio.

Expedito Netto continua tentando ocupar espaço na mídia, falando bem do governo e do presidente Lula, o que só falta ainda transformar em divindade. Tem buscado criar factoides, mas até agora, não conseguiu muita coisa, além de críticas e ironia na mídia e entre seus novos companheiros petistas.

Samuel Costa segue o mesmo caminho, tentando, com ataques aos capitalistas e em entrevistas principalmente na Capital, cooptar ao menos parte do eleitorado da esquerda.

Pedro Abib, do MDB, ainda não colocou a campanha e nem a pré-campanha na rua. Seu principal eleitor continua sendo o senador Confúcio Moura, que o escolheu a dedo para a disputa.

Os demais nomes começam a se mexer a partir de agora.

STF NÃO ACATA RECURSO DE SÉRGIO GONÇALVES E EXONERAÇÃO DE NOMEADOS DA VICE-GOVERNADORIA É MANTIDA

As crises entre chefes de governo e seus vices, parecem não ter fim. O caso do confronto entre o governador Marcos Rocha e seu vice, Sérgio Gonçalves, teve mais um capítulo nesta semana. Com nova vitória de Rocha e outra derrota do seu hoje adversário político.

Gonçalves havia recorrido à Justiça, exigindo a recontratação dos servidores da vice-governadoria, com cargos de confiança, todos nomeados para cargos comissionados e exonerados por decisão do governador Marcos Rocha, que é o dono da caneta.

O processo, analisado no TJ rondoniense, deu ganho de causa ao Governador. Sérgio Gonçalves recorreu ao STF, onde, mais uma vez, acabou perdendo a causa. O ministro Nunes Marques, sorteado para analisar o caso, negou seguimento à Reclamação, apresentada pelo vice.

A ação, Gonçalves alegava que as demissões tinham apenas o intuito político, para enfraquecer a posição do vice-governador. No total, nove servidores foram exonerados. Nunes Marques não acatou os argumentos dos advogados de Gonçalves, com uma série de decisões contrárias a elas.

Numa tradução popular, que nada tem a ver com complexas decisões judiciais, fica claro que o Governador tem a caneta para nomear e tem a outra, para demitir.

A crise política continua. Ela foi tão forte que fez com que o Governador desistisse de sua candidatura ao Senado, para permanecer no cargo até o fim do mandato, sem passá-lo ao vice, a quem acusa de traição. Nesse caso e até agora, ao menos no mundo da legalidade, Rocha ganhou todas.

DE SURPRESA, MAGNA DOS ANJOS SE REAPROXIMA DO PREFEITO LÉO MORAES, DURANTE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO COHAB

No meio de tanta confusão entre os titulares e seus vices, ao menos uma luz no fim do túnel. A vice-prefeita de Porto Velha, Magna dos Anjos, que estava distante (para não usar o termo rompida) com o prefeito Léo Moraes, tomou uma iniciativa incomum neste topo de relacionamento: surpreendeu a todos, ao ir num evento de inauguração, esta semana, abraçar e elogiar seu companheiro de chapa na eleição.

O acontecimento se registrou na festividade de inauguração da nova Praça do Cohab, mais uma obra da Prefeitura no bairro, quando, para surpresa de todos, inclusive de Léo, surgiu sua vice, que é moradora do bairro, para participar do evento. Não houve conversa anterior, nenhum contato prévio. Por isso, a surpresa positiva.

Na inauguração, houve discursos, incluído o de Magna dos Anjos. Sempre sorridente e alto astral, ela não poupou elogios a Moraes e à sua administração. Os dois trocaram sorrisos e até risadas, acabando, ao que parece, com uma situação de afastamento que começou há algum tempo.

O que ocorreu na inauguração da Praça não é comum entre lideranças. Além de interesses políticos e partidários; além de briga por espaço, há sempre um ego tentando dominar o outro. Por isso se torna ainda mais importante o que ocorreu na inauguração das obras de revitalização da Praça do Cohab. A revitalização do relacionamento entre parceiros da última eleição também foi um destaque muito especial.

RONDONIENSES PARTICIPAM EM MINAS DO LANÇAMENTO DE CURY COMO NOME DO AVANTE À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Tem mais um candidato à Presidência da República. Trata-se do médico psiquiatra e escritor Augusto Cury, lançado oficialmente pelo Avante, num encontro nacional ocorrido nesta semana em Belo Horizonte. O evento contou com representações de todo o país. De Rondônia, participaram o presidente regional Jair Montes e o vereador e candidato a deputado estadual Breno Mendes.

Com um senador (Marcos do Val); sete deputados federais; dezenas de deputados estaduais, prefeitos e vereadores, o partido tem crescido muito, desde que trocou o nome, quando era, antes, o PT do B. Hoje, já são cerca de 250 mil filiados em todo o país.

O nome do Avante para comandar o país, Augusto Cury, é autor, entre outras publicações, da “Teoria da Inteligência Multifocal”. Seus livros já foram publicados em mais de 70 países. É conhecido como o maior nome, atualmente, da psiquiatria brasileira. Ele aceitou o convite do Avante para entrar para a disputa política e é um dos nomes novos que surgem para disputar contra Lula.

Já estão oficializadas as candidaturas de Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Lula (PT), Aldo Rebelo (DC), Renan Santos (Missão), Cabo Daciolo (Mobiliza), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP). Cury torna-se, portanto, o 11º nome a concorrer na eleição de outubro.

Os rondonienses que participaram do encontro nacional comemoraram não só o crescimento do partido quanto o lançamento do seu candidato ao comando do país.

É UM DOMINGO PARA 123 PRESOS SAÍREM DAS CADEIAS E COMEMORAREM O DIA DAS MÃES. SUAS VÍTIMAS NÃO TERÃO O QUE COMEMORAR!

Muitos filhos passarão este domingo, lamentando a perda de suas mães. Muitas mães vão passar chorando, porque a brutalidade do crime levou seus filhos. Mas isso não tem importância para as leis brasileiras. O importante é permitir que presos saiam da cadeia para poderem comemorar o Dia das Mães. Vital é este presente às mães dos que cometeram crimes. As vítimas que deem seu jeito!

É incrível que estes absurdos continuem dando abrigo e apoio a quem cometeu algum tipo de delito do que em relação às suas vítimas. Ah, mas a lei só beneficia presos não perigosos, ba bla bla bla. Ora bolas, para quem perdeu para o crime, isso não tem a mínima importância. Estas leis só agradam mesmo aqueles que defendem os bandidos, que os enchem de direito e que só faltam dizer que a culpa do crime é da vítima, como o presidente Lula disse que os viciados têm tanta culpa quanto os traficantes de drogas.

CABO DA PM QUE ESTAVA DE FOLGA E SALVOU A VIDA DE UMA MULHER, É HOMENAGEADO POR ROCHA E GLAUBER

O ato de um policial militar de folga, que salvou a vida de uma mulher, a poucos momentos de ela ser assassinada pelo ex-marido, foi destacada nas redes sociais tanto pelo governador Marcos Rocha quanto pelo comandante da PM, coronel Glauber Souto. O ato do Cabo Castro Aguiar se tornou destacado e ele se tornou um personagem importante, pelo ato considerado heroico.

Graças à intervenção de Aguiar, por pouco não aconteceu mais um feminicídio. O caso aconteceu na madrugada, quando o homem se aproximou da casa da vítima, fortemente armado, para certamente consumar o crime que havia planejado.

O PM, que mora nas imediações (na rua Benedito Inocêncio, bairro Três Marias) foi chamado para intervir. Ele reagiu imediatamente, inclusive respondendo aos tiros que recebeu, disparando 18 vezes contra o suspeito. No vídeo, Rocha destaca o papel do policial, que mesmo sem estar no trabalho normal e sem apoio, enfrentou um criminoso para salvar uma vida.

O comandante da PM, no mesmo vídeo, garantiu ao Governador que o ato do policial será devidamente valorizado. Por enfrentar um homem fortemente armado, arriscando sua vida, para salvar uma mulher indefesa, o Cabo Aguiar tem sido reverenciado e aplaudido por seus colegas e comandantes.

Foi um ato de coragem, o que deu munição (com o perdão do trocadilho) tanto para o Governador como para o Coronel Glauber, para destacarem o trabalho policial e a defesa da sociedade.

FAMÍLIA DIZIMADA: CINCO MORTOS, INCLUINDO UMA CRIANÇA DE TRÊS ANOS EM ACIDENTE DA BR 429

Pai, mãe, avó, tia e uma criança de três anos. Todos da mesma família. Todos mortos pela violência do trânsito, que assola nossas vidas e que destrói vidas, que dilacera famílias, que faz cada vez mais vítimas. Desta vez, não foi a assassina BR 364. Foi uma rodovia estadual, a RO 479, na região de Castanheiras, que liga, entre outras áreas, a cidade de Rolim de Moura até a BR 364.

A tragédia, noticiada com destaque pelo site Rondoniagora, foi ocasionada por um choque frontal entre a camioneta onde viajavam as cinco pessoas e um caminhão, carregado de madeira. Não há muitos detalhes sobre as causas da colisão, porque as investigações estão em andamento, mas a verdade é que todos do carro menor morreram na hora.

O desespero tomou conta dos familiares, a maioria da região de Jardinópolis, em Castanheiras, onde viviam as vítimas. Entre elas, o menino Antony Ravi, de apenas três anos. A camioneta vinha de Ji-Paraná e retornava a Castanheiras, quando houve a terrível colisão. O estrondo foi ouvido há grande distância do local.

Da família (pai, mãe e irmão) restou apenas um dos filhos do casal, que iria junto com a família, mas na última hora ficou decidido que ele ficaria em casa. Foi salvo pela sorte.

Mesmo com todas as campanhas, avisos, alertas, pedidos desesperados, motoristas que continuam que as tragédias só acontecem com os outros continuam morrendo, uma atrás do outro. Nos últimos meses, foram pelo menos três acidentes mortais, com múltiplas vítimas. Uma tristeza.

SÓ PERDA DE TEMPO: APENAS O STF DECIDE SE A LEI DA DOSIMETRIA, APROVADA PELO CONGRESSO, VAI VALER ALGUMA COISA

Imagine-se que o mais poderoso ministro da história do Judiciário brasileiro iria deixar de tomar uma decisão contrária aos seus adversários? Por isso, para surpresa de zero brasileiros, o ministro Alexandre de Moraes decidiu, como sempre de forma monocrática, suspender a aplicação da Lei da Dosimetria, aprovada pelo Congresso e promulgada sexta-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

A decisão é baseada na alegação de que a Lei só terá validade após o STF analisar todas as ações, obviamente propostas por partidos governistas, ligados ao Planalto, sobre a validade da nova legislação. Ou seja, Moraes aguarda que ele e seus companheiros analisem a Lei aprovada pelo Congresso, um poder que tem o direito Constitucional de fazê-lo, para só então dar o aval ou não para limitar as penas abusivas dos condenados pelo falso golpe de 8 de Janeiro.

A Lei da Dosimetria, aprovada e promulgada, em resumo, permite a redução de penas de condenados pelos atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023, incluindo a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão no julgamento do que o governo, o STF e a imprensa carpete chamam, lamentavelmente, de “trama golpista”.

Mesmo com toda a pressão popular, com a oportunidade de se iniciar um processo de pacificação do país, o STF e seus políticos aliados continuam apostando na narrativa do golpe e no confronto. Não há como imaginar o que vai acontecer com a Lei da Dosimetria, já que ela depende da Suprema Corte e não do Parlamento.

PERGUNTINHA

Você teria chance de ganhar 1 milhão de dólares, caso houvesse este prêmio, para contar toda a verdade, com absoluta certeza, em minúcias, sobre o encontro dos Presidentes Trump e Lula, cujas informações da mídia brasileira e das redes sociais ora exaltam homenagens ao brasileiro; ora afirmam que ele foi humilhado na reunião secreta de três horas?