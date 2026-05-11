Fóruns Digitais são apresentados ao presidente do Tribunal Militar de SP

Por TJ-RO

Publicada em 11/05/2026 às 11h58

Os Fóruns Digitais do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) foram apresentados ao presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desembargador militar Silvio Hiroshi Oyama, na última semana. A iniciativa é voltada à modernização do atendimento e à ampliação do acesso à Justiça em Rondônia, especialmente em localidades distantes das sedes das comarcas.

A apresentação foi conduzida pelo juiz auxiliar da presidência, Johnny Gustavo Clemes, pelo juiz vice-diretor da Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron), Cristiano Gomes Mazzini, por representantes da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) e da Coordenadoria dos Fóruns Digitais (COFDIG).

Durante o encontro, foram destacados os principais serviços ofertados pelas unidades, tais como, audiências virtuais, prestação de serviços de forma online e orientações jurídicas. Também foi destaque a arquitetura dos prédios, que contam com espaço para atendimentos das instituições públicas parceiras. Clique aqui e saiba mais sobre essas unidades da Justiça.

Atualmente, Rondônia conta com nove Fóruns Digitais em funcionamento, com previsão de implantação de mais 12 unidades entre 2026 e 2027.

Na visita do TJ de Rondônia à sede do tribunal militar também aconteceu o convite formal para prestigiar a inauguração do stand do Fórum Digital na Rondônia Rural Show, feira de agronegócio que está marcada para acontecer no mês de maio em Ji-Paraná.