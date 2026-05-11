Encerra dia 20 de maio prazo de regularização de imóveis do bairro Mato Grosso em Porto Velho

Por Helen Paiva

Publicada em 11/05/2026 às 12h02

Tem gente que mora há décadas no mesmo endereço, construiu a casa com esforço, criou os filhos ali, mas ainda não possui a documentação regularizada do imóvel. No bairro Mato Grosso, em Porto Velho, essa realidade começou a mudar com a ação de regularização fundiária realizada pela Prefeitura.

O cadastramento segue até o dia 20 de maio, na Faculdade São Lucas (Unidade II), e pode beneficiar mais de 400 imóveis da região. O atendimento acontece de segunda a sábado, das 8h às 14h.

Mais do que um documento, a regularização representa segurança para as famílias. Com o imóvel regularizado, o morador passa a ter mais tranquilidade jurídica, valorização da propriedade e acesso facilitado a benefícios futuros.

A proposta da ação é justamente aproximar esse serviço da população e mostrar que o processo pode ser iniciado de forma acessível, sem burocracia excessiva. Para participar, os moradores precisam apresentar a documentação necessária durante o atendimento.

Regularização fundiária também contribui diretamente para o desenvolvimento urbano de Porto Velho

O prefeito Léo Moraes destacou que a regularização fundiária é também uma forma de reconhecer a história construída pelas famílias nos bairros da capital.

“Tem muita gente que esperou anos por esse momento. A regularização traz segurança, tranquilidade e dignidade para quem construiu sua vida naquele lugar. É um passo importante para garantir direitos e organizar o crescimento da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Atendimento segue até o dia 20 de maio

O secretário municipal Raimundo Alencar reforçou que a ação busca facilitar o acesso da população ao processo de regularização.

“A nossa equipe está preparada para orientar os moradores e ajudar em cada etapa do cadastramento. O objetivo é justamente aproximar esse serviço da comunidade e garantir que mais famílias consigam dar entrada nesse processo tão importante”.

Além do impacto individual para cada morador, a regularização fundiária também contribui diretamente para o desenvolvimento urbano de Porto Velho. Com os imóveis regularizados, o bairro ganha mais organização, fortalecimento comunitário e melhores condições para futuros investimentos e serviços públicos.

Como participar do cadastramento

A orientação é para que os moradores do bairro Mato Grosso não deixem para a última hora e aproveitem o período de atendimento disponível até o dia 20 de maio.

O cadastramento acontece na Faculdade São Lucas (Unidade II), de segunda a sábado, das 8h às 14h. A expectativa é ampliar o número de atendimentos nos próximos dias e alcançar o maior número possível de famílias da região.