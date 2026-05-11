TJRO divulga Código de Conduta durante a Semana da Ética

Por TJ-RO

Publicada em 11/05/2026 às 11h55

Com o objetivo de fortalecer a cultura da transparência e a retidão no serviço público, o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) realizou uma série de visitas institucionais para a divulgação do seu Código de Ética e Conduta. A ação, liderada pelo Comitê de Ética e Integridade (CEINT), percorreu unidades estratégicas da capital, levando orientações fundamentais aos magistrados(as) e aos servidores(as).

Na semana de 4 a 8 de maio, o CEINT divulgou o Código de Ética e Conduta também por meio de cartazes nos elevadores, arte na tela do computador e disparo de mensagens pelo whatsapp e e-mail, todos com “qr code" para acesso ao código. O desembargador Adolfo Naujorks, presidente do Comitê, acompanhado por membros(as), promoveu um diálogo direto com as equipes de trabalho. No Fórum Geral, a comitiva foi recebida pela juíza Rejane Fraccaro, na 4ª Vara de Família, e também na Central de Processos Eletrônicos de 1º Grau. O cronograma de visitas também incluiu o Centro de Apoio Logístico (CAL), onde foram discutidas as condutas no suporte operacional; Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), com foco no comportamento organizacional e bem-estar do servidor. No edifício-sede, a visita ocorreu na CPE de 2º Grau, outra unidade jurisdicional.

Para garantir que os preceitos éticos não fiquem restritos ao papel, o TJRO lançou o projeto "Pílulas de Integridade". Trata-se de um conteúdo rápido, visual e de fácil compreensão, desenvolvido para conhecer o Sistema de Integridade do Tribunal. A divulgação dos vídeos permanece nas próximas semanas. No primeiro vídeo, o presidente do comitê explica o que é o Sistema de Integridade do TJRO.

A Semana da Ética também serviu de vitrine para a apresentação do Plano de Integridade para o Biênio 2026-2027. O documento detalha as ações estratégicas que o CEINT planejou para os próximos dois anos, visando consolidar Rondônia como referência em governança e ética judiciária.

O desembargador destaca ainda que o Portal de Ética e Integridade permanece disponível para consulta pública, contendo a íntegra do código e os canais de contato com o Comitê. A ação do CEINT contou com suporte do Núcleo de Integridade (GGOV) e da Coordenadoria de Comunicação Institucional (CCOM).