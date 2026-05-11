Associação Rio Jatuarana de Machadinho recebe equipamentos de cozinha com apoio de Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 11/05/2026 às 11h59

A Associação dos Produtores Rurais Rio Jatuarana, em Machadinho do Oeste, foi contemplada com novos equipamentos e utensílios de cozinha adquiridos por meio de recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). A iniciativa tem como objetivo fortalecer a estrutura da associação e melhorar as condições para realização das atividades desenvolvidas no local.



Entre os equipamentos entregues estão fogão industrial, freezer, geladeira e outros itens de cozinha que irão auxiliar no preparo de refeições e no atendimento das demandas da entidade. A entrega contou com a participação do vereador Cícero Martins de Machadinho d’Oeste.



A associação atende cerca de 100 associados que desenvolvem atividades diversificadas na agricultura e pecuária, com produção de feijão, milho, leite e gado de corte. Além disso, os produtores participam de cursos de capacitação oferecidos pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Machadinho do Oeste, voltados ao aprimoramento das técnicas de produção e fortalecimento da atividade no campo.



O deputado Pedro Fernandes ressaltou que apoiar as associações é investir diretamente nas comunidades. “As associações têm um papel importante no fortalecimento das comunidades rurais. Nosso trabalho é garantir melhores condições para que elas continuem desenvolvendo suas atividades e atendendo as famílias da região”, afirmou.



A entrega dos equipamentos reforça o compromisso com o fortalecimento das associações rurais e com ações que contribuem para aprimorar a estrutura e o dia a dia das comunidades do interior de Rondônia. O investimento fortalece a estrutura da associação e auxilia nas atividades da comunidade rural.