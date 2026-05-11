Eyder Brasil apresenta projeto para valorizar servidores da segurança pública que protegem a população fora do serviço

Por Assessoria parlamentar

Publicada em 11/05/2026 às 11h21

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou um projeto de lei para garantir gratificação indenizatória aos servidores da segurança pública de Rondônia que, mesmo em períodos de descanso, agem para defender a população, prevenir crimes ou proteger o patrimônio público e privado.

A missão de quem atua na ponta não tem horário para acabare casos recentes confirmam essa realidade. No último dia 3 de maio, um cabo do 5º Batalhão da Polícia Militar estava em sua residência quando ouviu disparos e não hesitou: interveio e evitou um feminicídio no bairro Três Marias, em Porto Velho. É justamente para conferir amparo legal e reconhecimento a atitudes como essa que a proposta foi protocolada.

"Não posso aceitar que tanta dedicação passe despercebida. Valorizar esses profissionais é reconhecer o sacrifício diário de quem coloca a própria vida em risco para cuidar da nossa gente", afirmou o parlamentar.