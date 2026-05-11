Ezequiel Neiva fortalece educação com investimento na Escola José Basilio da Gama, em Alta Floresta doOeste

Por Alexandre Almeida

Publicada em 11/05/2026 às 11h03

A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Basilio da Gama está prestes a passar por uma importante transformação estrutural no município de Alta Floresta D'Oeste. A unidade escolar foi contemplada com recurso no valor de R$ 2.097.902,38, assegurado por meio de indicação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo solicitação do vereador Negão Monteiro.

Com o recurso garantido, a escola deverá passar por obras de ampliação e reforma, proporcionando melhores condições estruturais para estudantes, professores e demais profissionais da educação. A expectativa é de que as adequações garantam mais conforto, segurança e qualidade no ambiente escolar, fortalecendo o processo de aprendizagem no município.

Segundo o deputado estadual Ezequiel Neiva, os investimentos em educação têm sido prioridade em seu mandato, especialmente no fortalecimento das unidades de ensino em Rondônia.

“As ações de investimento no fortalecimento da educação têm o objetivo de garantir que nossas crianças tenham um ambiente favorável ao processo de aprendizagem e que nossos profissionais tenham um local adequado para realizar o seu trabalho”, destacou o parlamentar.

O deputado ressaltou ainda que seu trabalho tem sido voltado para assegurar melhorias estruturais em escolas de diversas regiões do estado, contribuindo diretamente para a valorização da educação pública rondoniense.

“Temos um olhar atento para a educação de Rondônia, priorizando ações que assegurem reforma, ampliação e melhores condições para nossas unidades escolares. Investir em educação é investir no futuro das nossas crianças e no desenvolvimento dos municípios”, afirmou Ezequiel Neiva.

O parlamentar também destacou a parceria com a Prefeitura de Alta Floresta D'Oeste e com o Governo de Rondônia para garantir a execução dos investimentos.

“Temos trabalhado firme em Alta Floresta D’Oeste junto à gestão do prefeito Gio Damo e ao nosso governador, coronel Marcos Rocha, que tem assegurado o pagamento das nossas emendas, garantindo que as ações sejam implementadas em cada município”, concluiu o deputado.