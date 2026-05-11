Investimentos do governo de Rondônia em infraestrutura fortalecem escoamento da produção na Zona da Mata

Por Antonia Lima

Publicada em 11/05/2026 às 10h20

O governo de Rondônia segue avançando com importantes obras de infraestrutura viária na região da Zona da Mata. Um dos destaques é a manutenção asfáltica realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) na RO-010, no trecho que liga o município de Pimenta Bueno até Nova Brasilândia d’Oeste. Ao todo, 161 quilômetros já foram concluídos, garantindo melhores condições de trafegabilidade, mais segurança aos usuários e fortalecimento da logística regional, especialmente para o escoamento da produção agrícola.

Além disso, as equipes do DER-RO também atuam na RO-481, no trecho do perímetro urbano de Nova Brasilândia até o município de São Miguel do Guaporé. São 52 quilômetros em execução, ampliando os investimentos em mobilidade e desenvolvimento para a região. A ação conjunta das usinas de asfalto de Rolim de Moura e Cacoal, são fundamentais para garantir agilidade e qualidade na execução dos serviços.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância das obras para o desenvolvimento do estado. “Estamos investindo na recuperação e manutenção das rodovias, porque sabemos que estradas com qualidade significam mais desenvolvimento, mais segurança e mais oportunidades para a população.”

São 52 quilômetros em execução, ampliando os investimentos em mobilidade

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, o trabalho vem sendo executado com equipes próprias e planejamento contínuo, garantindo o acompanhamento de todas as etapas, desde a produção do asfalto até a aplicação, com foco na durabilidade da pavimentação e na melhoria das condições de tráfego nas rodovias.

O gerente da Usina de Asfalto de Cacoal, Sebastião Cardoso, ressaltou que a atuação das usinas é essencial para manter o ritmo das frentes de trabalho. “A produção de massa asfáltica precisa acompanhar a demanda das equipes em campo, e esse alinhamento tem permitido mais rapidez na execução dos serviços e melhores resultados nas rodovias atendidas.”

O responsável pela Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, evidenciou o papel das usinas no andamento das obras. “A Usina de Asfalto de Cacoal tem sido essencial para dar suporte às equipes em campo, garantindo material de qualidade e contribuindo para que os serviços avancem com mais eficiência e dentro do cronograma.”