Em Porto Velho, empresas de outros estados oferecem vagas pelo Sine Municipal

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 11/05/2026 às 11h34

Através do Sine Municipal, a Prefeitura de Porto Velho está disponibilizando 33 vagas de emprego para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Entre os destaques estão oportunidades abertas por empresas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro que começam a atuar na capital rondoniense.

As empresas oferecem seis vagas, sendo cinco destinadas a estagiários que estejam cursando Agronomia, Engenharia Civil, Cartografia, Engenharia Ambiental, Topografia ou áreas correlatas. Outra oportunidade é para Técnico de Segurança do Trabalho.

A chegada dessas empresas reforça o crescimento econômico de Porto Velho e mostra que a capital vem atraindo investimentos de outros estados, ampliando a oferta de empregos e movimentando a economia local.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer ao Sine Municipal com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. No atendimento, o trabalhador realiza cadastro e pode ser encaminhado conforme o perfil exigido pelas empresas.

As vagas também podem ser consultadas online pelo portal oficial do Sine. O órgão orienta que os candidatos mantenham os dados atualizados, especialmente informações sobre escolaridade e experiência profissional, aumentando as chances de encaminhamento para entrevistas.

O serviço é gratuito e atua na intermediação entre empresas e trabalhadores, fortalecendo a geração de emprego e renda no município.

O prefeito Léo Moraes destacou que a chegada de novas empresas demonstra o fortalecimento econômico da capital e amplia as oportunidades para a população.

“Porto Velho vive um momento importante de crescimento e geração de oportunidades. A chegada de empresas de outros estados mostra que nossa capital está atraindo investimentos e criando novos caminhos para quem busca emprego e qualificação. Nosso compromisso é continuar fortalecendo a economia e aproximando as oportunidades da população”, afirmou o prefeito.

Confira as vagas disponíveis:

Nível Superior

01 Professor de Inglês

01 Estagiário de Engenharia Elétrica

02 Assistentes de Vendas – Closer Júnior

02 Analistas Contábeis

05 Estagiários nas áreas de Agronomia, Engenharia Civil, Cartografia, Engenharia Ambiental, Topografia ou áreas correlatas

Total: 11 vagas

Ensino Médio

01 Padeiro

01 Auxiliar de Laboratório de Solo

02 Laboratoristas de Solo

02 Auxiliares de Cozinha

06 Vendedores Atacadistas

Total: 12 vagas

Ensino Fundamental

01 Soldador

Total: 01 vaga

Curso Técnico e/ou Profissionalizante

03 Oficiais de Manutenção II

01 Técnico de Segurança do Trabalho

01 Mecânico de Manutenção Especializada II e III

Total: 05 vagas

Sem exigência de escolaridade

04 Mecânicos Gerais

Total: 04 vagas