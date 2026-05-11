Em Porto Velho, empresas de outros estados oferecem vagas pelo Sine Municipal

Através do Sine Municipal, a Prefeitura de Porto Velho está disponibilizando 33 vagas de emprego para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Entre os destaques estão oportunidades abertas por empresas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro que começam a atuar na capital rondoniense.
As empresas oferecem seis vagas, sendo cinco destinadas a estagiários que estejam cursando Agronomia, Engenharia Civil, Cartografia, Engenharia Ambiental, Topografia ou áreas correlatas. Outra oportunidade é para Técnico de Segurança do Trabalho.
A chegada dessas empresas reforça o crescimento econômico de Porto Velho e mostra que a capital vem atraindo investimentos de outros estados, ampliando a oferta de empregos e movimentando a economia local.
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer ao Sine Municipal com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. No atendimento, o trabalhador realiza cadastro e pode ser encaminhado conforme o perfil exigido pelas empresas.
As vagas também podem ser consultadas online pelo portal oficial do Sine. O órgão orienta que os candidatos mantenham os dados atualizados, especialmente informações sobre escolaridade e experiência profissional, aumentando as chances de encaminhamento para entrevistas.
O serviço é gratuito e atua na intermediação entre empresas e trabalhadores, fortalecendo a geração de emprego e renda no município.
O prefeito Léo Moraes destacou que a chegada de novas empresas demonstra o fortalecimento econômico da capital e amplia as oportunidades para a população.
“Porto Velho vive um momento importante de crescimento e geração de oportunidades. A chegada de empresas de outros estados mostra que nossa capital está atraindo investimentos e criando novos caminhos para quem busca emprego e qualificação. Nosso compromisso é continuar fortalecendo a economia e aproximando as oportunidades da população”, afirmou o prefeito.
Confira as vagas disponíveis:
Nível Superior
01 Professor de Inglês
01 Estagiário de Engenharia Elétrica
02 Assistentes de Vendas – Closer Júnior
02 Analistas Contábeis
05 Estagiários nas áreas de Agronomia, Engenharia Civil, Cartografia, Engenharia Ambiental, Topografia ou áreas correlatas
Total: 11 vagas
Ensino Médio
01 Padeiro
01 Auxiliar de Laboratório de Solo
02 Laboratoristas de Solo
02 Auxiliares de Cozinha
06 Vendedores Atacadistas
Total: 12 vagas
Ensino Fundamental
01 Soldador
Total: 01 vaga
Curso Técnico e/ou Profissionalizante
03 Oficiais de Manutenção II
01 Técnico de Segurança do Trabalho
01 Mecânico de Manutenção Especializada II e III
Total: 05 vagas
Sem exigência de escolaridade
04 Mecânicos Gerais
Total: 04 vagas
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