Campus Vilhena seleciona professores substitutos para áreas de Arquitetura e Urbanismo, de História e de linguagens

Por IFRO

Publicada em 11/05/2026 às 10h28

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, publicou o Edital nº 31/2026 para a realização de Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de professores substitutos. As vagas são para atuação presencial no Campus Vilhena, com jornada de 40 horas semanais, nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, História, Língua Espanhola/Língua Portuguesa, Língua Inglesa/Língua Portuguesa e Língua Portuguesa.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente de forma on-line, entre os dias 8 e 14 de maio de 2026, por meio do formulário eletrônico. Os candidatos deverão anexar, em arquivo único em PDF, a documentação exigida em edital, incluindo documento oficial com foto, currículo padrão IFRO, diploma, histórico acadêmico e demais comprovantes para análise de títulos.

O processo seletivo será composto por duas etapas: Prova de Desempenho Didático, de caráter eliminatório e classificatório; e Prova de Títulos, de caráter classificatório. A prova didática ocorrerá de forma presencial no Campus Vilhena e consistirá em uma aula de 20 a 30 minutos perante banca examinadora.

A remuneração varia conforme a titulação apresentada no ato da contratação, podendo chegar a R$ 8.340,33 para candidatos com doutorado. Além do vencimento, há previsão de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, conforme os critérios estabelecidos no edital. O edital completo, cronograma, anexos e demais publicações referentes ao certame estão disponíveis no portal oficial de Seleções do IFRO.