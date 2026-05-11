Confúcio fará palanque para Lula em Rondônia; Marcos Rogério continua favorito; e Hildon e Fúria buscam 2º turno

Por Herbert Lins

Publicada em 11/05/2026 às 10h05

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 / Samuel Ribeiro – Marketólogo

Flores não bastam no Dia das Mães; é preciso seriedade para com quem trabalha o presente pensando no futuro de seus filhos

CARO LEITOR, antes mesmo da cidade despertar, a padaria abrir, o primeiro ônibus aparecer nas avenidas e o movimento apressado das pessoas e dos carros tomar conta das ruas, existe quem desperte antes. Milhares de mulheres brasileiras já iniciaram sua primeira jornada de trabalho em casa. Elas dividem seus pensamentos entre preocupações silenciosas com os afazeres domésticos e profissionais. Essas mulheres, além de cuidar, sustentam, organizam e mantêm a família, ou seja, assumem a responsabilidade pelo sustento financeiro da casa, acompanhamento da educação dos filhos e pela condução das demandas cotidianas da família. Ainda assim, grande parte da estrutura econômica e social dessa mãe solo parece permanecer organizada sob a lógica de famílias sustentadas por duas rendas e responsabilidades compartilhadas de maneira equânime. Neste caso, não corresponde à realidade vivida por inúmeras mulheres chefes de família brasileiras. A matemática da sobrevivência revela-se severa para essa mãe solo. Portanto, flores não bastam no Dia das Mães; é preciso enxergar com seriedade a realidade das mulheres que sustentam o presente pensando no futuro mais digno para os seus filhos.

Ginástica

O valor do aluguel, o custo de alimentação, a conta de água, luz e gás, o transporte, os medicamentos e a criação dos filhos ultrapassam o orçamento familiar de uma única fonte de renda, requerem dessas mães solo uma ginástica financeira para não deixar faltar nada para os filhos.

Dividir

Quando o filho adoece, geralmente a mãe solo não tem com quem dividir o cuidado; quando o orçamento se esgota antes do fim do mês, resta apenas o esforço silencioso para recalcular as prioridades e renunciar às próprias necessidades.

Enfrenta

A mãe solo enfrenta jornada dupla de trabalho e oculta o próprio cansaço. O descanso, para muitas, tornou-se raro. Além disso, administram conflitos e mantêm a estabilidade emocional do lar.

Assegurar

A mulher chefe de família precisa de políticas públicas para assegurar a sua participação no mercado de trabalho em condições iguais aos homens, no sentido de possibilitar competir de igual para igual no mercado de trabalho e fortalecer a família.

Cury

Falando em fortalecer, o partido Avante lançou a pré-candidatura do médico e escritor best-seller Augusto Cury. O palco de lançamento foi a capital mineira, e a coluna tomou conhecimento de que Cury já trocou quatro vezes de marqueteiro.

Desafio

O presidenciável Augusto Cury (Avante) quer um marqueteiro que o mantenha humanizado, ou seja, não o artificialize. Contudo, o maior desafio do marqueteiro de Cury será transformar mais de 8 milhões de seguidores em eleitores e cabos eleitorais.

Suspense

Falando em desafio, o senador Confúcio Moura (MDB) entrou na “trend será” no intuito de criar um cenário de suspense para anunciar que entrará na disputa pela reeleição ao Senado. Confúcio atenderá ao pedido do Palácio do Planalto e fará palanque para o presidente Lula em Rondônia.

Liberação

A deputada federal Silvia Cristina (PP) anunciou a liberação de R$ 1 milhão na conta da Prefeitura de Ariquemes para ser aplicado na assistência social do município. O dinheiro será destinado à Apae, Amaar, Amorevi e Elas por Elas.

Aderiu

A deputada federal Silvia Cristina (PP) aderiu à bandeira da PLP 185/2024, que garante aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde (ACS) e de combate a endemias (ACE). Silvia sempre defendeu projetos que fazem justiça sanitária.

Favorito

O senador Marcos Rogério (PL) continua sendo o favorito na disputa pelo Palácio Rio Madeira. Enquanto isso, os pré-candidatos Hildon Chaves (União) e Adailton Fúria (PSD) percorrem os municípios do interior para chegar ao segundo turno das eleições.

Amadurecimento

O pré-candidato a governador, advogado Samuel Costa (PSB), em recentes entrevistas, afirmou que passou por um amadurecimento político e abandonou as ideias da esquerda radical. Segundo ele, reposicionou-se ao centro, baseado no diálogo, equilíbrio e responsabilidade.

Centro-esquerda

Samuel Costa pode até dizer que se reposicionou ideologicamente ao centro, mas continua na esquerda porque está filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), um partido de centro-esquerda. Samuel precisa contratar um marqueteiro para não cair em contradições.

Ideário

O PSB foi fundado pelo ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes e carrega o ideário do candidato à Presidência da República Eduardo Campos — neto de Arraes e também ex-governador de Pernambuco, que morreu num trágico acidente de avião durante a campanha eleitoral de 2014.

Negou

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou pedido do vice-governador Sérgio Gonçalves (União) para reverter as exonerações de nove servidores comissionados do gabinete da vice-governadoria e da sua inteira confiança.

Expõe

A decisão do STF mantém a validade dos decretos assinados pelo governador Marcos Rocha (PSD), que exonerou os auxiliares do vice-governador Sérgio Gonçalves (União). O desfecho expõe a picuinha do rompimento político entre Rocha e Gonçalves.

Figurou

Falando em desfecho, Rondônia figurou no noticiário nacional como o único estado que não aderiu ao programa do Governo Federal para subsidiar o preço dos combustíveis. A medida evita reajustar os preços dos combustíveis por conta da guerra entre os EUA e o Irã.

Afeta

A decisão do governo do Coronel Marcos Rocha (PSD) de não aderir ao programa do Governo Federal para subsidiar o preço dos combustíveis, em especial do diesel, afeta diretamente o bolso do contribuinte rondoniense, que sentirá o preço das mercadorias mais caro por conta do preço do frete.

Denunciar

O vereador Dr. Breno Mendes (Avante) usou as redes sociais para denunciar os preços elevados dos combustíveis. Breno também denunciou vários postos praticando o mesmo preço nas bombas e, possivelmente, cartelização do combustível.

Liberação

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD), em ligação à coluna, anunciou a liberação de emenda parlamentar individual de R$ 2 milhões para saúde do município de Vilhena. Ribeiro atendeu ao pedido do ex-vereador Wilson Tabalipa.

Cobrando

Climão marcou o evento do Dia das Mães promovido pela Prefeitura de Porto Velho na Zona Sul. O vídeo viralizado do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) e os relatos nas redes sociais de quem estava presente mostram o público cobrando a presença da vice-prefeita Magna dos Anjos no palco, recém-filiada no partido Novo e pré-candidata a deputada estadual.

Desgaste

Após os pedidos da população perguntando “cadê a vice”, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) começou a chamar a vice-prefeita Magna dos Anjos (Novo) para subir no palco. O ocorrido apenas revelou o desgaste existente na relação entre o prefeito Léo Moraes (Podemos) e a vice-prefeita Magna dos Anjos (Novo).

Contrariado

Primeiramente, o prefeito Léo Moraes (Podemos) não atendeu aos espaços que a vice-prefeita Magna dos Anjos (Novo) pediu no início da gestão. Em resposta, Magna disse não a Léo para candidatura a deputada federal pelo Podemos e afirmou que seria pré-candidata a deputada estadual.

Desejo

O desejo do prefeito Léo Moraes (Podemos) era que a vice-prefeita Magna dos Anjos (Novo) fosse candidata a deputada federal pelo Podemos e fizesse dobradinha com o seu irmão Paulo Moraes Júnior (Podemos), pré-candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO).

Reinauguração

O nome da vice-prefeita Magna dos Anjos (Novo) não figura nas placas de inauguração ou reinauguração de obras. Isso pode ficar constatado na placa da obra da praça do Cohab, reinaugurada no sábado após revitalização. Detalhe: ela é moradora do bairro.

Matuto-doutor

O prefeito Marcélio Brasileiro (PL), em ligação à coluna, falou que o matuto-doutor do distrito do Iata pertencente a Guajará-Mirim, venceu a eleição da Associação Rondoniense dos Municípios (AROM), enfrentando a máquina do governo.

Derrota

A vitória do prefeito Marcélio Brasileiro (PL) para a presidência da AROM se deu pelo apoio maciço dos prefeitos do Cone Sul. Além disso, impôs uma derrota às articulações do governador Coronel Marcos Rocha (PSD), que se meteu no processo.

Sério

Falando sério, ontem (10), o Dia das Mães foi marcado por campanhas publicitárias idealizadas com cenários de conforto, sem revelar as preocupações financeiras das mães solos, jornadas excessivas de trabalho e a falta de apoio estrutural do Poder Público. Admiravelmente, essas mães chefes de família continuam oferecendo segurança financeira e emocional à família.