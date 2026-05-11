Jean Oliveira confirma apoio à realização de campeonato noturno em Novo Horizonte

Por Edilson Neves

Publicada em 11/05/2026 às 09h18

Atendendo à solicitação do Clube Canarinho, de Ronaldo Delazari e da Prefeitura de Novo Horizonte, o deputado estadual Jean Oliveira (PRD) confirmou apoio à realização do campeonato noturno de futebol amador no município. A iniciativa deve movimentar a cidade, incentivar a prática esportiva e fortalecer o esporte local.

A competição será realizada no campo municipal e contará com equipes formadas por 11 jogadores. Os jogos ocorrerão no período noturno, promovendo lazer, integração social e valorização dos talentos da região.

Para o parlamentar, o incentivo ao esporte contribui diretamente para o desenvolvimento social e para a formação cidadã. “Garantimos a realização do campeonato noturno, incentivando o esporte, o lazer e a união da nossa comunidade, além de valorizar os talentos da região”, afirmou Jean Oliveira.

O deputado destacou ainda que o apoio a iniciativas esportivas faz parte do compromisso com a população de Novo Horizonte.

“Seguimos trabalhando e apoiando iniciativas que valorizam e fortalecem o esporte local, reconhecendo seu papel fundamental no desenvolvimento social e na formação de cidadãos. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e transformação, capaz de gerar oportunidades e promover saúde e bem-estar”, ressaltou o parlamentar.

A realização do campeonato reforça o calendário esportivo do município e contribui para fortalecer a identidade esportiva de Novo Horizonte, reunindo atletas, torcedores e a comunidade em torno do futebol amador.