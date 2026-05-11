“Ela bloqueou eu em tudo”, diz Zé Felipe ao citar Ana Castela durante show

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/05/2026 às 10h08

O cantor Zé Felipe voltou a chamar atenção nas redes sociais após comentar, durante uma apresentação, que teria sido bloqueado pela cantora Ana Castela. A fala aconteceu em tom descontraído enquanto o artista interagia com o público no palco.

“Tinha que deixar pelo menos o clipe tocando aí atrás. Para ver a Ana [no clipe], já que ela bloqueou eu em tudo”, brincou o cantor durante o show.

Apesar da declaração, internautas observaram que os dois continuam se seguindo no Instagram, o que gerou dúvidas e novos comentários sobre a relação entre eles.

O namoro de Zé Felipe e Ana Castela chegou ao fim em dezembro de 2025, logo após as comemorações de Natal. Na época, os dois passaram a data ao lado de suas respectivas famílias antes da separação ser confirmada oficialmente.

Já em março deste ano, a cantora voltou a ser vista em encontros com familiares do artista e também ao lado dos filhos dele, do antigo relacionamento com Virginia Fonseca. As aparições movimentaram as redes sociais e levantaram especulações sobre uma possível reaproximação.

Depois da repercussão, Ana Castela teria decidido se afastar novamente do convívio mais frequente com a família do ex-namorado. Segundo relatos atribuídos a pessoas próximas da cantora, a decisão teria sido tomada para evitar interpretações equivocadas sobre a relação entre eles.

“Ela disse que adora a família, mas vai ter que se afastar de novo”, afirmou uma fonte ligada à artista.