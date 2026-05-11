Luana Piovani volta a provocar Neymar e postagem viraliza nas redes sociais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/05/2026 às 10h12

A atriz Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais após compartilhar uma publicação com indireta ao jogador Neymar. O novo episódio ampliou novamente a repercussão da troca de críticas entre os dois, que já protagonizaram outros embates públicos nos últimos meses.

Nos stories do Instagram, Luana repostou a imagem de uma frase escrita em um Smuro fazendo referência ao atleta. Na publicação, Neymar aparecia associado à expressão “sapatênis de chuteira”, termo usado de forma irônica na internet para descrever homens considerados excessivamente “padronizados” ou sem autenticidade.

A postagem rapidamente ganhou repercussão em páginas de entretenimento e perfis de fofoca, gerando uma nova onda de comentários sobre a relação conturbada entre a atriz e o jogador da Santos Futebol Clube.

Entre os internautas, as reações ficaram divididas. Parte do público se divertiu com a publicação e elogiou o tom irreverente adotado por Luana Piovani. Outros, porém, criticaram a atriz por voltar a citar Neymar nas redes sociais.

“Ela não perde a oportunidade”, comentou um usuário. “A Luana é a própria fofoca online”, escreveu outro internauta em meio à repercussão do caso.

Também houve críticas à atitude da atriz, com seguidores afirmando que ela estaria insistindo na rivalidade com o atacante da Seleção Brasileira.

Até o momento, Neymar não comentou publicamente a nova provocação compartilhada por Luana Piovani.