Funcionário relata ofensas xenofóbicas em confusão envolvendo Ed Motta em restaurante do Rio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/05/2026 às 10h05

A confusão envolvendo o cantor Ed Motta em um restaurante do Rio de Janeiro voltou a repercutir após depoimentos exibidos pelo programa Fantástico apontarem supostas ofensas xenofóbicas durante o episódio.

Segundo relato de um funcionário do restaurante Grado, que preferiu não se identificar, o desentendimento começou após divergências relacionadas à cobrança da taxa de rolha. De acordo com ele, a situação se agravou quando o artista teria se irritado e iniciado ofensas direcionadas à equipe do estabelecimento.

“Vou embora antes que eu faça alguma coisa com esse paraíba, nunca mais eu volto aqui”, teria dito um integrante do grupo, segundo o garçom entrevistado pela reportagem.

Ainda conforme o funcionário, o clima ficou mais tenso após a saída do cantor do local. Pessoas que acompanhavam Ed Motta teriam iniciado uma discussão com clientes de outra mesa, episódio que terminou em agressões e no arremesso de uma garrafa de vinho dentro do restaurante.

O funcionário afirmou ainda que, depois da briga, integrantes do grupo retomaram a rotina normalmente e continuaram fazendo pedidos aos garçons. Segundo ele, um dos homens pediu que uma garrafa de espumante fosse colocada no gelo logo após a confusão.

Em entrevista ao jornal O Globo, Ed Motta apresentou outra versão sobre o ocorrido. O cantor admitiu que havia consumido bebida alcoólica e afirmou ter perdido o controle após interpretar a expressão de um funcionário como ironia diante da discussão.

“Me irritei com tudo aquilo, joguei a cadeira no chão e fui embora”, declarou o artista, acrescentando que imagens das câmeras de segurança comprovariam que nenhum objeto foi lançado contra pessoas no local.

O cantor também alegou que amigos que o acompanhavam teriam sido alvo de ataques homofóbicos e xenofóbicos praticados por outros frequentadores do restaurante. Segundo ele, um dos integrantes do grupo teria ouvido ofensas relacionadas à sua origem árabe.

Em nota, os proprietários do restaurante Grado mantiveram as acusações de preconceito contra integrantes do grupo ligado ao cantor. O estabelecimento citou supostas declarações ofensivas envolvendo a origem nordestina de funcionários e comentários relacionados à orientação sexual da equipe.

Até o momento, os acompanhantes de Ed Motta não haviam se manifestado oficialmente sobre o caso.