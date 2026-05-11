Solange Couto rebate vídeo fake e nega produção de conteúdo adulto

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/05/2026 às 10h01

A atriz Solange Couto utilizou as redes sociais neste domingo (10) para desmentir informações que circulavam na internet envolvendo suposta produção de conteúdo adulto. Em vídeo publicado no Instagram, a artista afirmou que o material divulgado é falso e classificou a situação como uma tentativa de enganar o público em busca de audiência.

Conhecida nacionalmente pelo papel de Dona Jura na novela O Clone e pela participação recente no Big Brother Brasil 26, Solange declarou que jamais trabalhou com esse tipo de conteúdo e ressaltou que a informação não passa de boato.

“Está acontecendo aí um vídeo fake dizendo que eu, Solange Couto, com 46 anos de carreira de atriz, em artes cênicas, televisão, teatro e cinema, estou participando de trabalhos de conteúdo adulto. Eu venho aqui para esclarecer a vocês que isso é uma grande mentira”, afirmou.

Durante o pronunciamento, a atriz também fez questão de afirmar que respeita profissionais que atuam nesse segmento, mas reforçou que nunca participou desse tipo de trabalho.

“Com todo o respeito que tenho a vocês, meu público, aos meus colegas de profissão, aos colegas que fazem este tipo de trabalho, que não tenho absolutamente nada contra, nenhuma crítica, nenhuma pontuação. Mas eu não faço trabalho de conteúdo adulto. É só para esclarecer. É uma grande mentira”, declarou.

Na legenda da publicação, Solange Couto disse esperar que futuras notícias sobre sua carreira estejam relacionadas a trabalhos reais e não a conteúdos falsos disseminados nas redes sociais.

A repercussão começou após a atriz compartilhar imagens em que aparece usando uma camisola em ensaio publicado no Instagram. Na ocasião, ela aproveitou a postagem para comentar sobre etarismo e defender que mulheres maduras continuem vivendo novos projetos e experiências independentemente da idade.

“Existem mulheres maduras cheias de planos, brilho e entusiasmo pela vida”, escreveu a atriz em um dos trechos da reflexão publicada na rede social.