BPFRON e PRF apreendem mais de 190 kg de drogas na BR-364

Por assessoria

Publicada em 11/05/2026 às 09h30

Criminosos que transportavam quase 192 kg de drogas em uma camionete tentaram romper um bloqueio policial montado na BR-364, em Porto Velho, na noite deste domingo (10), mas acabaram cercados e presos durante uma operação conjunta do BPFRON e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação ocorreu na altura do km 880 da rodovia, sentido Acre, após as equipes receberem informações de que um veículo saído da região de Nova Mamoré seguia em direção à capital transportando entorpecentes. Com isso, policiais montaram uma barreira na estrada para interceptar a camionete suspeita.

O motorista de uma Ford Ranger branca tentou atravessar o bloqueio ao perceber a presença das viaturas e os sinais de parada. O automóvel acabou interceptado pela PRF e cercado pelos policiais.

Durante a abordagem, o passageiro que estava no banco dianteiro e outro ocupante que seguia atrás tentaram fugir ao abrir as portas do veículo para escapar correndo pela rodovia, mas foram contidos ainda ao lado da camionete.

Na sequência, os demais ocupantes também foram retirados do automóvel e submetidos à revista. Durante as buscas, os policiais descobriram que outros envolvidos estavam escondidos na capota da carroceria, tentando dificultar a fiscalização.

Os homens escondidos na parte traseira receberam ordem para sair do compartimento e foram identificados pelas equipes.

Dentro da camionete, os policiais encontraram grandes pacotes de drogas espalhados tanto na cabine quanto na carroceria. Após a pesagem oficial, foram apreendidos aproximadamente 50,450 kg de cloridrato de cocaína, 34,950 kg de pasta base de cocaína, 99,200 kg de maconha e 7,200 kg de uma substância esbranquiçada ainda não identificada.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de aproximadamente 191,80 kg de entorpecentes.

A Ford Ranger branca utilizada para transportar a carga ilícita, também foi apreendida.