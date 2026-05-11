Forças de segurança deflagram a Operação

Por MP-RO

Publicada em 11/05/2026 às 09h10

Nesta segunda-feira (11), o MPRO, em conjunto com as forças de segurança pública, deflagrou a Operação "Audácia IX", fruto de mais uma ação integrada de combate ao crime organizado no Estado de Rondônia, composta pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPRO (Gaeco), Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Polícia Militar (PMRO), Polícia Civil (PCRO), Polícia Técnico-Científica (Politec), Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senapen) e Exército Brasileiro.

A ação contou com a participação das equipes do Gaeco do MPRO, dos Gaecos do MP do Acre e do MP do Ceará, da Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado da Sesdec (Fticco), do Batalhão de Operações Especiais da PMRO (Bope), do Batalhão de Choque da PMRO (BPChoque), do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação da PMRO (BPTAR), do Batalhão de Policiamento de Trânsito da PMRO (BPTRAN), do 1º, 5º, 6º, 9º e 11º Batalhões da PMRO, do Centro de Inteligência da PMRO (CI), da Coordenadoria Regional de Policiamento I da PMRO (CRP-I), da Corregedoria-Geral da PMRO, da Gerência Especializada em Operações Penais da Polícia Penal (GEOP), do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais da Sejus (Gape), da Polícia Técnico-Científica (Politec), do Presídio Federal de Catanduvas/PR e do Comando de Fronteira Rondônia / 6º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército, totalizando um efetivo superior a 300 (trezentos) agentes.

O objetivo principal da operação é cumprir 45 (quarenta e cinco) mandados de busca e apreensão e 34 (trinta e quatro) mandados de prisão, nas cidades de Porto Velho/RO (com ênfase para os Distritos de Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Abunã), Candeias do Jamari/RO, São Miguel do Guaporé/RO, Rio Branco/AC, Plácido de Castro/AC, Pacatuba/CE e Catanduvas/PR.

Os mandados foram deferidos pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho/RO, visando instruir Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado no MPRO com o fim de apurar a suposta prática do crime de constituição ou integração de organização criminosa (art. 2º, §§2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013) atuante em Rondônia, bem como outros delitos detectados no curso da operação.

A ação também tem por finalidade a recaptura de foragidos da justiça, o cumprimento de mandados de prisão em aberto no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), além de eventuais flagrantes constatados durante as buscas ou durante o patrulhamento que será realizado pelas forças de segurança em toda a região, como, por exemplo, posse ou porte ilegal de arma de fogo e/ou munição, receptação, tráfico de drogas, dentre outros.

O nome atribuído à operação é uma referência ao comportamento de alguns dos investigados, que ostentam abertamente em redes sociais o porte e a posse de armas de fogo, inclusive de uso restrito, grandes quantidades de dinheiro, droga e referências expressas à facção criminosa da qual se dizem integrantes, desprezando claramente as repercussões e riscos decorrentes desse tipo de postagem, desafiando e afrontando as forças de segurança pública, demonstrando certeza da impunidade e manifestando claramente a intenção de dominar as regiões nas quais se instalam.