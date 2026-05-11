Adolescente é apreendido com simulacro e munição 9mm em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 11/05/2026 às 09h15

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar na manhã deste domingo durante uma ocorrência de perturbação do sossego na rua Maldonado, bairro Cidade Nova, zona Sul de Porto Velho.

Segundo a PM, a equipe do 9º BPM, formada pelos sargentos Rui e Júlio e pelo cabo Paiva, foi acionada após denúncias de som em volume excessivamente alto em um estabelecimento comercial da região.

Como o local já era conhecido pelas forças de segurança por frequentes aglomerações e presença de pessoas ligadas ao uso de entorpecentes e outras práticas ilícitas, foi solicitado apoio operacional de outras equipes policiais.

Participaram da ação policiais do CPA, sob comando do tenente França, e da equipe do Setor 5A, comandada pelo sargento Cristiano.

Durante a aproximação das guarnições, os militares observaram um indivíduo usando camisa vermelha e boné branco retirando rapidamente um objeto da cintura e arremessando para debaixo de uma mesa de sinuca, em aparente tentativa de esconder o material ao notar a presença policial.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem do adolescente, que ainda tentou fugir para as proximidades do banheiro do estabelecimento, mas foi contido pela equipe.

Na sequência, os militares localizaram o objeto dispensado e constataram que se tratava de um simulacro de pistola. Durante a verificação, também foi encontrada uma munição intacta calibre 9mm no interior do objeto.

Questionado sobre a procedência do material, o adolescente afirmou que o simulacro era de sua propriedade e que o havia adquirido de outro indivíduo há aproximadamente uma semana.

Segundo a ocorrência, outras abordagens foram realizadas no estabelecimento, mas nenhum outro material ilícito foi encontrado.

O adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.