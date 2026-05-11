Prefeitura investe mais de R$ 16,9 milhões na construção de 4 creches na capital; Unidades vão ampliar o atendimento à educação infantil

Por Jhon Silva

Publicada em 11/05/2026 às 09h28

A Prefeitura de Porto Velho prepara um investimento de R$ 16.916.280,32 para a construção de quatro novas creches na capital e distritos. As unidades vão ampliar o atendimento à educação infantil e oferecer suporte direto às famílias, principalmente às mães que precisam conciliar trabalho e cuidado com os filhos.

As creches seguirão o padrão do projeto Proinfância Tipo 2, com estrutura planejada para atender até 188 crianças em dois turnos (matutino e vespertino) ou 94 em período integral. Com isso, o município amplia significativamente a oferta de vagas, reduzindo a demanda reprimida e garantindo mais acesso à educação desde os primeiros anos de vida.

As novas unidades serão construídas nos bairros Três Marias, Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do Abunã, alcançando diferentes regiões e fortalecendo a rede municipal de ensino.

Além de ampliar o número de vagas, as creches contarão com espaços adequados para o desenvolvimento das crianças, incluindo salas de aula, áreas de recreação, alimentação e acompanhamento pedagógico. O objetivo é oferecer um ambiente seguro, acolhedor e preparado para estimular o aprendizado e a socialização.

Para muitas famílias, especialmente mães trabalhadoras, o acesso à creche representa mais do que educação. É a possibilidade de ingressar ou permanecer no mercado de trabalho com tranquilidade, sabendo que os filhos estão em um local estruturado e bem assistido.

O secretário municipal de Educação, Giordani dos Santos Lima, destacou que o investimento atende uma necessidade real da população. “Essas novas unidades ampliam o acesso à educação infantil e garantem um atendimento de qualidade para as crianças. Ao mesmo tempo, dão suporte às famílias que precisam desse apoio no dia a dia. É um avanço importante para a rede municipal de ensino”.

A construção das creches faz parte de um pacote maior de investimentos da Prefeitura de Porto Velho, que reúne 12 empreendimentos já estruturados e soma R$ 187.893.812,21 voltados à melhoria da infraestrutura urbana.

O prefeito Léo Moraes ressaltou o impacto social da iniciativa. “Quando a gente investe em creche, está cuidando das crianças e também das famílias. É dar oportunidade para que pais e mães possam trabalhar com mais segurança, além de garantir um começo de vida com educação e cuidado. Esse é um investimento que transforma o presente e constrói o futuro da nossa cidade”.