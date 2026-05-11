Levantamento aponta que eleitor de Rondônia busca gestor experiente para governar o estado

Por assessoria

Publicada em 11/05/2026 às 08h40

Uma pesquisa realizada pela Insights Políticos e Empresariais em parceria com o site Rondoniaovivo revela um dado que começa a desenhar o cenário político para 2026 em Rondônia. Para 62,7% dos entrevistados, o próximo governador do estado deve ter perfil de gestor experiente, preferencialmente alguém que já tenha administrado uma prefeitura. O resultado fortalece nomes com histórico de gestão pública consolidada, entre eles o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves.

Com mais de duas décadas de atuação no Ministério Público de Rondônia, Hildon construiu sua trajetória política associada à imagem de equilíbrio administrativo, planejamento e execução de obras estruturantes. Durante seus oito anos na Prefeitura de Porto Velho, promoveu uma série de ações que impactaram diretamente áreas consideradas prioritárias pela população, como educação, infraestrutura, saúde e mobilidade urbana. A construção da nova rodoviária da capital, considerada uma das mais modernas da Região Norte, tornou-se uma das principais vitrines da gestão.

Na educação, a administração de Hildon Chaves ampliou o atendimento para mais de 44 mil alunos da rede municipal, investiu em transporte escolar, merenda, kits escolares e revitalização de unidades de ensino. Um dos principais destaques foi o programa Alfabetiza Porto Velho, que elevou para 95% o índice de crianças alfabetizadas na idade certa, resultado apontado como um dos maiores avanços educacionais já registrados no município. Na infraestrutura, a prefeitura executou o maior programa de pavimentação da história da capital, ultrapassando 800 quilômetros de asfalto e recapeamento, além de obras de drenagem e melhorias em mais de 60 bairros.

Os números e entregas ajudam a explicar por que o nome de Hildon Chaves começa a ganhar espaço no debate eleitoral em Rondônia. Em um cenário onde o eleitor demonstra preferência por experiência administrativa e capacidade de gestão, o ex-prefeito aparece associado a uma imagem de gestor técnico, moderado e com histórico de entregas concretas. A tendência é que o tema da experiência administrativa se torne um dos principais eixos da disputa pelo Governo de Rondônia nos próximos meses.

Cirone Deiró pré-candidato a vice-governador também tem perfil de gestor

A presença do pré-candidato a vice-governador, o deputado estadual Cirone Deiró reforça ainda mais essa percepção de experiência e compromisso com Rondônia. Com formação em Administração de Empresas, Cirone construiu sua trajetória unindo experiência no setor privado e dedicação à vida pública. Empresário, ex-vice-prefeito e ex-secretário de Obras de Cacoal, atualmente cumpre seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, com atuação voltada ao desenvolvimento dos municípios, fortalecimento da agricultura e melhoria da qualidade de vida da população. Sua trajetória é marcada pelo trabalho próximo das comunidades e pelo compromisso com quem vive e produz em Rondônia.