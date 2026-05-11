Governo de Rondônia fortalece agricultura familiar por meio do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos

Por Midian Mascarenhas

Publicada em 11/05/2026 às 08h57

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), publicou o Edital de Chamada Pública do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PAA Rondônia), voltado à aquisição de gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar.

Conforme o edital as propostas poderão ser apresentadas até o dia 31 de maio de 2026. As cooperativas e associações interessadas devem procurar a unidade da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), em seus municípios para orientações e entrega da proposta de venda. A chamada pública e voltada para o fortalecimento do setor produtivo rural e a promoção da segurança alimentar e nutricional da população em situação de vulnerabilidade social.

Com investimento de R$ 2,89 milhões, o edital contempla cooperativas e associações da agricultura familiar interessadas em fornecer alimentos ao programa, na modalidade Compra e Doação Simultânea. Os produtos adquiridos serão destinados à rede socioassistencial, equipamentos de alimentação, nutrição e demais ações financiadas pelo poder público.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância do programa para o desenvolvimento econômico e social do estado. “O PAA Rondônia fortalece a agricultura familiar, gera renda no campo e garante alimento para quem mais precisa. É uma política pública que promove desenvolvimento com responsabilidade social”.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, enfatizou que o programa amplia oportunidades para os produtores rurais. “O programa contribui diretamente para o fortalecimento da produção rural, incentivando a diversificação agrícola e ampliando o giro econômico nos municípios rondonienses”.

Entre os principais impactos do PAA Rondônia estão o fortalecimento da agricultura familiar, aumento da rentabilidade do produtor e estímulo à produção diversificada.