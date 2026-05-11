Acidente entre caminhonete e carro deixa feridos na RO-010

Por Pimenta Virtual

Publicada em 11/05/2026 às 09h00

Colisão aconteceu na manhã deste domingo, 10 de maio de 2026, a cerca de 14 quilômetros da ponte sobre o rio Pimenta Bueno, no trevo de acesso a Primavera de Rondônia.

Mais um acidente foi registrado na RO-010, em Pimenta Bueno, na manhã deste domingo, 10 de maio de 2026, Dia das Mães. A colisão envolveu uma caminhonete S10 de cabine simples e um Corsa, no trecho localizado a cerca de 14 quilômetros da ponte sobre o rio Pimenta Bueno, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Primavera de Rondônia.

Conforme o Pimenta Virtual apurou, as informações ainda são preliminares. Por motivos que deverão ser apurados, o Corsa acabou colidindo na traseira da caminhonete. Com o impacto, a S10 capotou e parou com as rodas para cima.

A caminhonete estava carregada com frutas, que ficaram espalhadas pela rodovia após o acidente. A cena chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos às ocupantes da caminhonete, duas mulheres. Uma delas precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal de Pimenta Bueno, enquanto a outra sofreu apenas escoriações.

Os ocupantes do outro veículo não tiveram ferimentos.

Durante o atendimento, a Polícia Militar controlou o trânsito e preservou o local até a finalização dos trabalhos. As circunstâncias da colisão ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A RO-010 tem sido palco de vários acidentes nos últimos tempos. O trecho exige atenção redobrada dos motoristas, principalmente por não contar com acostamento em alguns pontos, além de apresentar desníveis, remendos no asfalto e risco de animais na pista.

Diante desse cenário, é importante que os condutores reduzam a velocidade, mantenham distância segura entre os veículos, respeitem a sinalização e sigam as leis de trânsito. A prudência continua sendo a principal forma de evitar acidentes e preservar vidas.