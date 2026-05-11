Brasileirão pega fogo; Tabelinha Rondoniense; esporte paralímpico e Joer

Por João Rafael Costa

Publicada em 11/05/2026 às 08h50

Vitórias de Corinthians, Santos e Cruzeiro; vitória do Flamengo, tropeço do Palmeiras e saída de Hulk. Brasileiro na Copa do Mundo.

Brasileirão - O domingo (10) de Brasileirão mexeu com a tabela. No clássico majestoso, o Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2 e respirou na competição. Já o líder Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Remo, permitindo que o Flamengo, que bateu o Grêmio por 1 a 0, encostasse na ponta.

Na Vila Belmiro, Neymar comandou a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Bragantino, quebrando um jejum de sete jogos. Enquanto isso, Grêmio e Mirassol amargam a zona de rebaixamento após, resultados negativos.

O Atlético-MG homenageou o ídolo Hulk, que se despediu do clube rumo ao Fluminense com um legado de títulos e 140 gols. No entanto, em campo, o Botafogo jogou "água no chope" ao arrancar o empate por 1 a 1 aos 44 do segundo tempo.

Com o resultado, ambas as equipes somam 18 pontos e ocupam o meio da tabela do Brasileirão. Agora, a dupla foca na Copa do Brasil: o Galo encara o Ceará e o Fogão visita a Chapecoense nesta semana.

Sábado

Sábado (9) de fortes emoções no Brasileirão. O Cruzeiro foi o grande destaque ao vencer o Bahia por 2 a 1 na Fonte Nova, com um golaço de Kaique Kenji, garantindo sua quarta vitória em cinco jogos.

No Maracanã, o Fluminense sofreu para empatar em 2 a 2 com o Vitória, com gol de Serna aos 45 da etapa final. Já no Couto Pereira, o Inter frustrou o Coritiba ao arrancar o 2 a 2 aos 50 minutos com Félix Torres. A rodada foi marcada por decisões no apagar das luzes e reviravoltas na tabela.

FIFA - A criatividade brasileira brilha fora das quatro linhas. Leo Silveira, estudante de 12 anos que vive nos EUA, venceu um concurso global da FIFA e Hyundai. Seu desenho, que retrata a torcida com a frase “Vamos Brasil”, estampará o ônibus oficial da Seleção na próxima Copa do Mundo.

Inspirado pelo amor ao Vasco, o jovem foi incentivado por sua professora de artes. Como prêmio, além da visibilidade mundial, Leo ganhou ingressos para o duelo entre Brasil e Marrocos em Nova Jersey. Um golaço da nova geração.

Tabelinha Rondoniense

Superação no Meeting Paralímpico e seletivas do Joer em Rondônia.

Meeting Paralímpico - O esporte transforma vidas. Jorge Vieira, morador do distrito de Calama, é um dos destaques do Meeting Paralímpico em Porto Velho. Com má-formação congênita, o jovem enfrenta 12 horas de viagem fluvial para competir nos 100 e 200 metros (classe T47).

Após vencer a insegurança e o bullying na infância, Jorge encontrou no atletismo um novo propósito. Com o apoio da família e do Governo de Rondônia, ele agora busca classificação nacional, provando que a distância e os desafios não são barreiras para o talento.

JOER - Começa na segunda-feira (11) a seletiva decisiva do Joer em Porto Velho. Até sexta-feira (15), estudantes-atletas de 18 regionais disputarão vagas nacionais em modalidades como judô, karatê e natação.

Promovido pelo Governo de Rondônia via Seduc, o evento antecipa as disputas individuais para garantir logística e foco técnico. Os vencedores carimbam o passaporte para os JEBs, em Brasília, e para os Jogos da Juventude, em Foz do Iguaçu. É o esporte escolar transformando o futuro.