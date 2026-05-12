Porto Velho recebe seletiva estadual do Joer que define representantes de Rondônia para competições nacionais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 08h10

Os atletas que irão representar Rondônia nas principais competições escolares do país começarão a ser definidos a partir desta quarta-feira (13), em Porto Velho, durante a Seletiva Estadual Classificatória dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) nas modalidades individuais. A competição, organizada pelo governo estadual por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), seguirá até sexta-feira (15), reunindo estudantes-atletas de 18 Superintendências Regionais de Educação (Supers).

Com caráter classificatório, a seletiva poderá garantir vagas para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), previstos para ocorrer em Brasília entre os dias 11 e 26 de setembro. Os participantes também disputam classificação para os Jogos da Juventude (JJ), organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), programados para Foz do Iguaçu entre 20 de outubro e 4 de novembro.

A programação oficial da competição foi organizada entre os dias 13 e 15 de maio. A chegada das delegações e dos estudantes-atletas ocorreu no dia 12, mesma data reservada para reunião técnica e pesagem dos competidores. As disputas de judô acontecerão no Ginásio Cláudio Coutinho durante os três dias de evento. Já as provas de karatê serão realizadas entre os dias 13 e 14 de maio, na Escola Getúlio Vargas, enquanto a natação será disputada no Centro de Treinamento Vinícius Danin, também nos dias 13 e 14.

As modalidades contempladas pela seletiva são judô, karatê e natação, distribuídas entre as categorias infantil e juvenil, conforme a especificidade de cada esporte. A definição antecipada dos classificados ocorreu após alteração no calendário inicialmente previsto pela organização.

Antes programadas para a etapa estadual do Joer, em Cacoal, as modalidades individuais foram transferidas para Porto Velho de forma antecipada. Segundo a organização, a mudança foi adotada para ampliar a eficiência do planejamento técnico e logístico, além de facilitar a consolidação das informações dos participantes e a alocação de recursos destinados à competição.

A seletiva estadual será realizada das 8h às 18h. O Ginásio Cláudio Coutinho está localizado na Avenida Farquar, nº 1950-2030, bairro Olaria. A Escola Getúlio Vargas fica na Rua Prudente de Morais, nº 1924, bairro Areal. Já o Centro de Treinamento Vinícius Danin está situado na Rua Coronel Otávio Reis, nº 4927, bairro Rio Madeira.