Presidente Almir José se reúne com deputada Sílvia Cristina para tratar do reenquadramento de servidores NA e NI

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 08h00

Presidente Almir José se reuniu com a deputada federal Sílvia Cristina para tratar do reenquadramento de servidores dos níveis Auxiliar e Intermediário; segundo informado à categoria, novas portarias devem ser publicadas pelo MGI nos próximos dias.

A publicação das novas portarias de reenquadramento dos servidores dos níveis Auxiliar (NA) e Intermediário (NI) deve ocorrer ainda nesta semana, conforme garantia apresentada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) após agenda institucional envolvendo representantes da categoria.

A informação foi repassada depois de uma reunião realizada entre o presidente Almir José e a deputada federal Sílvia Cristina, quando foi discutida uma das pautas consideradas prioritárias pelos servidores ligados ao processo de reenquadramento funcional.

De acordo com o comunicado divulgado após o encontro, a interlocução política construída junto à parlamentar vem produzindo resultados concretos para a categoria. O acompanhamento do tema, no entanto, continuará sendo realizado até que as portarias sejam oficialmente publicadas no Diário Oficial.

A expectativa gira em torno da formalização do reenquadramento dos servidores enquadrados nos níveis NA e NI, tema aguardado por integrantes da categoria e que vinha sendo acompanhado por meio de articulações institucionais junto ao governo federal.

Novas atualizações sobre o andamento do processo devem ser divulgadas nas redes sociais da entidade, conforme informado após a reunião.