“Não é o fim da nossa história”, diz Tirullipa após incêndio atingir circo em Natal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/05/2026 às 16h49

O humorista Tirullipa se pronunciou pela primeira vez após o incêndio que atingiu o Circo do Tirú, em Natal. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (11), o artista descreveu o episódio como um dos momentos mais difíceis da trajetória do projeto e afirmou que a equipe pretende reconstruir o espaço.

Segundo Tirullipa, apesar dos prejuízos materiais provocados pelas chamas, ninguém ficou ferido durante o incidente.

“Hoje vivemos um dos momentos mais tristes e difíceis da história do Circo do Tirú. Nessa madrugada, nosso circo foi atingido por um incêndio cujas causas ainda estão sendo apuradas. Felizmente, o mais importante permaneceu intacto: ninguém se feriu”, escreveu.

O humorista destacou ainda que a essência do projeto continua viva mesmo após os danos causados pelo incêndio.

“Apesar das perdas materiais, restou de pé aquilo que sempre foi a nossa verdadeira estrutura: o amor pela arte, pela cultura, pelo circo e pelas pessoas”, declarou.

No desabafo, Tirullipa também mencionou a capacidade de superação do povo nordestino ao falar sobre a reconstrução do circo.

“Talvez não haja momento mais oportuno para lembrar daquilo que diariamente levamos ao picadeiro em nosso espetáculo: a força, a coragem e a capacidade de recomeçar do povo nordestino”, afirmou.

O artista aproveitou a publicação para agradecer as mensagens de solidariedade recebidas após a divulgação do incêndio.

“Estamos profundamente comovidos com todas as mensagens, orações, demonstrações de carinho e apoio que temos recebido desde os primeiros momentos”, disse.

Ao encerrar o texto, o humorista garantiu que pretende retomar as atividades do Circo do Tirú.

“O Circo do Tirú foi construído com sonho, trabalho, união e coração. E será com essa mesma essência que iremos nos reconstruir. Não é o fim da nossa história”, concluiu.

A publicação recebeu manifestações de apoio de diversos artistas e influenciadores. Raquel Rodrigues, Maurício Baiardi, Rafael Cunha e Débora Cunha comentaram na postagem lamentando o ocorrido.

Outros famosos como Muca Muriçoca, Márcia Fellipe, Gessica Kayane e Rayssa Buq também enviaram mensagens de apoio ao humorista.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.