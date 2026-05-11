Centenas de famílias vão ao Campo do Abobrão e celebram o Dia das Mães

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 11/05/2026 às 16h32

A programação especial em comemoração ao Dia das Mães, realizada neste último final de semana no Campo do Abobrão, na zona Sul de Porto Velho, reuniu centenas de famílias em uma grande ação promovida pela Prefeitura de Porto Velho.

O evento transformou o espaço em um ambiente de convivência comunitária, oferecendo atendimentos gratuitos, atividades culturais, ações de saúde, serviços ambientais, incentivo à agricultura familiar e momentos de lazer para mães, crianças e moradores da região.

As mamães e toda a comunidade presente prestigiaram apresentações culturais, música ao vivo, aula de zumba, sorteios e diversos serviços disponibilizados pelas secretarias municipais envolvidas na ação.

Além das atividades recreativas e culturais, o evento também contou com atendimentos voltados à saúde preventiva, orientações sociais, ações ambientais e incentivo aos pequenos produtores rurais, fortalecendo a integração entre diferentes áreas da administração municipal.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a iniciativa teve como objetivo aproximar o poder público da comunidade, promovendo cidadania, acolhimento e valorização das famílias porto-velhenses.

“A nossa meta é ampliar cada vez mais essas ações que têm como foco a cidadania e os serviços sociais levados diretamente aos bairros da capital. Por esse motivo, podemos considerar esse evento um sucesso. Deixo mais uma vez as minhas felicitações a todas as mamães de Porto Velho, que devem e precisam ser valorizadas todos os dias”, destacou.

Produtoras rurais, empreendedoras e moradoras da região participaram diretamente das atividades, reforçando a importância feminina no desenvolvimento social e econômico da capital.