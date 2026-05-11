“Pensei: vou morrer”, diz Simony ao relembrar diagnóstico de câncer

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/05/2026 às 16h46

A cantora Simony relembrou os momentos mais difíceis enfrentados desde que recebeu o diagnóstico de câncer de intestino, em 2022. Em entrevista ao programa Sensacional, a artista descreveu o medo vivido durante o tratamento e revelou detalhes sobre a forma como enfrentou a doença.

Ao comentar o instante em que descobriu o carcinoma, Simony afirmou que o impacto emocional foi imediato e intenso.

“Quando eu li isso [carcinoma], parecia que o chão abriu, pensei: vou morrer. É a primeira coisa que você pensa”, declarou.

Durante a entrevista, a cantora contou que buscou apoio tanto em tratamentos médicos quanto na espiritualidade. Segundo ela, chegou a participar de uma chamada “cirurgia espiritual”, prática realizada em alguns centros espíritas como complemento ao tratamento convencional.

Além disso, Simony revelou que fez promessas religiosas ao longo do período em que lutava contra a doença.

“Fiz cirurgia espiritual, promessa para Nossa Senhora Aparecida, fiz de tudo”, afirmou.

A artista também relatou que, em determinado momento, recusou a possibilidade de uma cirurgia considerada mais invasiva, que poderia resultar no uso de bolsa de colostomia.

“Não vou fazer cirurgia, porque tenho certeza que vai acontecer um milagre para mim”, contou.

Segundo Simony, exames posteriores apontaram o desaparecimento do tumor, situação que ela descreveu como um dos momentos mais emocionantes de sua vida.

“Chorei, caí no chão. Se eu tivesse problema no coração, tinha infartado”, disse.

Em remissão desde 2023, a ex-integrante do Balão Mágico afirmou que o medo da doença ainda faz parte de sua rotina, principalmente nos períodos de acompanhamento médico.

“É uma corda bamba, você tem medo, calafrio, não durmo, passo a noite pedindo a Deus calma, porque é muito difícil”, relatou.

Atualmente com 49 anos, Simony segue realizando exames de monitoramento após o tratamento contra o câncer.