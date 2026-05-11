“Eu detestaria ganhar um carro”, diz Luana Piovani ao comentar presente de Pedro Scooby para esposa

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/05/2026 às 16h41

A atriz Luana Piovani voltou a repercutir nas redes sociais após comentar o presente de luxo dado por Pedro Scooby à esposa, Cíntia Dicker. Durante interação com seguidores nos stories do Instagram, Luana afirmou que não gostaria de receber um automóvel como presente.

O assunto surgiu após um internauta perguntar se ela havia gostado do carro recebido por Cíntia. Sem esconder a surpresa, a atriz respondeu que nem sabia da novidade.

“O que é isso, gente? Eu não sei. Eu não vi. Ela ganhou um carro? Que bom!”, comentou inicialmente.

Na sequência, Luana afirmou que um presente desse tipo não combina com seus gostos pessoais. “Eu detestaria ganhar um carro. Detestaria!”, declarou.

Apesar da opinião sobre o mimo, a atriz elogiou Cíntia Dicker e disse acreditar que a modelo merece ser valorizada. Segundo Luana, a atual companheira de Scooby também exerce um papel importante no cuidado com seus filhos.

“Que bom que ela ganhou um carro. Aliás, ela merece ganhar muito mais coisas, né! É uma mulher maravilhosa”, afirmou.

Luana Piovani também destacou a relação da modelo com Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 10, filhos de seu antigo relacionamento com Pedro Scooby.

“Ela ocupa esse lugar quando os meus filhos estão no Brasil. Ela não é mãe [deles] mas ela está neste lugar de cuidado, de zelo”, disse a atriz.

Ao final da interação, Luana ironizou seguidores que tentam criar desentendimentos entre ela e Cíntia Dicker. A atriz afirmou que não existe rivalidade entre as duas e fez referência ao nome de seu podcast em Portugal.

“Eu acho ótimo que vocês vêm aqui tentar inventar coisas. Intriga, ciumezinho. É o nome do meu podcast aqui em Portugal: ‘Não Me Gastem’”, declarou.

O veículo mencionado nas redes sociais teria valor estimado entre R$ 787 mil e R$ 819 mil.