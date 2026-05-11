“Fiz mais de R$ 1 milhão”, diz Malévola Alves após polêmica com Jojo Todynho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/05/2026 às 16h36

A influenciadora Malévola Alves afirmou ter faturado mais de R$ 1 milhão após a repercussão da briga pública com a cantora Jojo Todynho. A declaração foi feita nas redes sociais e rapidamente provocou novas discussões entre seguidores e críticos.

Ao responder perguntas de internautas, Malévola comentou os gastos que teve durante o período de confronto com Jojo Todynho, incluindo deslocamentos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo ela, as despesas ultrapassaram R$ 20 mil.

“Gastar eu gastei mais de R$ 20 mil… Porque só o carro blindado que eu fui pra Bangu foi R$ 2.200; foram 13 seguranças, foi R$ 10 mil; de voo, foi R$ 2 mil; aí teve van que eu aluguei, helicóptero… Gastei bem mais de R$ 20 mil… Mas posso falar uma coisinha? Fiz mais de R$ 1 milhão, meu amor”, declarou.

A fala viralizou rapidamente e gerou reações divididas nas plataformas digitais. Muitos usuários questionaram de onde teria vindo o suposto lucro milionário mencionado pela influenciadora.

Malévola Alves costuma divulgar conteúdos ligados a plataformas de apostas online e jogos de cassino virtual, incluindo o chamado “jogo do tigrinho”, tema que voltou a ser debatido após a publicação.

“Continuem dando engajamento em uma pessoa que divulga tigrinho e ainda acha bonito ganhar dinheiro em cima disso”, comentou um internauta. Outro usuário escreveu: “Ignorem quem divulga tigrinho”.

Apesar das críticas, parte do público saiu em defesa da influenciadora e apontou tratamento desigual em relação a outros criadores de conteúdo que também promovem plataformas de apostas.

A troca de acusações entre Malévola Alves e Jojo Todynho segue repercutindo desde os primeiros desentendimentos públicos entre as duas. Recentemente, a influenciadora afirmou que, mesmo após dizer que havia perdoado a cantora, recebeu dois mandados de intimação antes de embarcar para Dubai.

“Não tô acreditando que recebi isso [mandado de intimação]. Eu perdoei, fiz o que a pessoa pediu (…). Vou infernizar até o inferno. Não estou brincando, me deixa quieta. Tivemos que vir aqui [delegacia] depois de receber isso em casa”, afirmou.

Até o momento, Jojo Todynho não comentou as novas declarações da influenciadora.