Presidente do SINDSEF-RO, Almir José e André Coelho debatem conjuntura política e blindagem dos servidores

Por SINDSEF-RO

Publicada em 11/05/2026 às 16h38

Na última sexta-feira (15), o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO), Almir José, acompanhado do advogado Elton Assis, representante do escritório Fonseca & Assis, realizou uma visita institucional ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur/RO), André de Souza Coelho.

O encontro faz parte de uma nova frente de atuação liderada por Almir José, que está dedicando sua agenda para abrir e fortalecer o diálogo com a base de diversos sindicatos municipais e estaduais. O objetivo central dessa iniciativa é somar forças entre as categorias e criar uma barreira de proteção unificada. As entidades buscam se preparar de forma antecipada contra eventuais investidas e projetos do governo que possam retirar direitos ou prejudicar os trabalhadores do serviço público.

Durante a reunião, as lideranças aprofundaram as discussões sobre os principais desafios que a categoria enfrenta no momento. Entre os assuntos de maior urgência colocados na mesa, destacaram-se a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 47 e os desdobramentos de uma possível Reforma Administrativa. Com o auxílio técnico e jurídico do advogado Elton Assis, os presidentes debateram como essas medidas impactam diretamente a vida do servidor e a qualidade do serviço prestado à população.

Para compreender o peso dessas pautas, a conversa também se estendeu a uma ampla e detalhada análise da atual conjuntura política, avaliando tanto o cenário do estado de Rondônia quanto às movimentações do Congresso e do Governo Federal em Brasília.

Esse alinhamento entre o Sindsef/RO e o Sinjur/RO deixa claro que os sindicatos estão em estado de alerta e buscando a união como principal ferramenta de luta. A expectativa é que esse modelo de diálogo se expanda para outras entidades nas próximas semanas, consolidando uma frente sindical cada vez mais forte, informada e pronta para defender os direitos dos trabalhadores rondonienses em todas as esferas.