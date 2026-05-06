Bagattoli quer fim da concessão da BR-364; Sílvia Cristina lamenta ataques e preconceitos; e a ameaça de Scheid repercute

Por Sérgio Pires

Publicada em 06/05/2026 às 08h46

FÚRIA TRAZ EVERTON COMO SEU VICE E A DECISÃO DÁ UMA FORTE MEXIDA NA CORRIDA PELO PALÁCIO RIO MADEIRA/CPA

Há seis meses, Adailton Fúria esteve no Grupo SIC, hoje a maior empresa de comunicação do Estado, com mais de 20 emissoras de TV e cinco de rádio. Na ocasião, convidou oficialmente Everton Leoni para ser seu vice. A sondagem já tinha sido feita por Expedito Júnior, pouco antes. Everton ficou de pensar. Durante todo este período, ele analisou todas as circunstâncias, lembrou as vitórias de sua vida política de 15 anos e também os sofrimentos que teve com ela.

Falou com amigos, parceiros, confidentes, mas, principalmente com seus filhos. Não foram conversas fáceis, porque havia argumentos muito fortes para que ele não topasse o convite. Os meses foram passando e, na semana passada, enfim, Everton Leoni decidiu aceitar este novo desafio.

No seu entorno, todos sabiam que a decisão seria anunciada a qualquer momento. Foi uma decisão muito bem pensada, até que Everton Leoni decidiu que deveria voltar à vida pública, para dar sua contribuição (como sempre deu) ao desenvolvimento da sua cidade e do seu Estado.

Quando deputado estadual, ele teve um desempenho importante. Todas as noites, praticamente sete dias da semana, depois de dias exaustivos de trabalho, ele ia para os bairros, se encontrar com a população, ouvir o povo, suas reivindicações, suas necessidades.

Foi muito injustiçado, passando 14 anos sob uma tensão situação de condenação, por algo que nunca praticou. No final, foi absolvido por unanimidade pelo Tribunal de Justiça, confirmando que sua vida pública fora ilibada.

O desafio é enorme. Quem conhece Everton Leoni de perto sabe quem ele é. Decente, trabalhador (além do sucesso da TV, é recordista com um programa de rádio, Quando Bate a Saudade, aos domingos, no ar há 42 anos). É um empresário correto, amigo dos seus funcionários, fiel aos seus parceiros.

A corrida ao Governo ganha com a presença de Everton Leoni. Fúria e ele formam uma dupla muito forte. Ganharão? Ah, isso só a população vai dizer, porque disputarão contra nomes poderosos como os de Marcos Rogério, Hildon Chaves e Expedito Netto, entre muitos outros.

O que se tem certeza é que, com a presença de Everton, o debate será de alto nível, sem baixarias, transparente. Aliás, ele e Fúria já decidiram que este será o tom da campanha deles.

Enfim, uma novidade importante na corrida pelo Governo.

EQUIPE DO STF EM PORTO VELHO PARA OUVIR PRODUTORES QUE PODEM PERDER TUDO O QUE CONSTRUÍRAM EM TODA UMA VIDA

Será uma quarta-feira que pode mudar a situação de centenas de famílias de produtores rurais rondonienses (alguns trabalhando na terra e vivendo dela há décadas) que estão ameaçados pela legislação do terrorismo ambiental impostos a eles. Atendendo pedido do deputado federal Lúcio Mosquini e graças a um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Dr. Luiz do Hospital, uma comissão de juízes substitutos e de técnicos do STF estará em Rondônia, para conhecer in loco a situação dramática que está vivendo toda esta gente.

O resumo da ópera: lei federal deu prazo de três anos para que todos os produtores que vivem em áreas criadas ou transformadas como de proteção ambiental, deixassem tudo o que construíram para trás e fossem embora. O projeto do Dr. Luiz amplia este prazo para até 30 anos. Mosquini e ele conseguiram, junto ao STF, que o ministro Cristiano Zanin relator do processo em tramitação no Supremo, mandasse os técnicos para cá, para conhecerem a realidade das famílias.

Portanto, nesta quarta, pela manhã, no antigo TJ de Rondônia, na avenida Farquar, centro da Capital, juízes auxiliares e técnicos do STF estarão no local, ouvindo as populações atingidas pela aberração legal. É fundamental a participação em massa das famílias dos agricultores prejudicados, para que possam contar suas histórias e convencer os representantes enviados por Zanin, que analisa a Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a lei criada em Rondônia. Todos lá!

AUDIÊNCIA NA OAB PEDE REVISÃO DOS PREÇOS DO PEDÁGIO, MAS BAGATTOLI QUER O FIM DA CONCESSÃO DA BR 364

Uma grande reunião no auditório da OAB reuniu algumas das mais importantes autoridades rondonienses, principalmente do Congresso Nacional. Com a participação dos senadores Marcos Rogério e Jaime Bagattolli. Aliás, o encontro foi proposto por Marcos Rogério, presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, ela teve como mote principal proposta contra os altos valores do pedágio.

Bagattolli, contudo, foi mais longe. Falando diretamente ao diretor geral da ANT, ele voltou a pedir a suspensão imediata da concessão da BR 364. “Eu não vim aqui pedir para diminuir pedágio, tem que cancelar essa concessão. Ela é um custo que pesa mais nos mais pobres e no setor produtivo do estado. A privatização, da forma como foi feita, vai inviabilizar a industrialização de Rondônia”.

Já Marcos Rogério cobrou da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a revisão da tarifa de pedágio da BR-364, na audiência realizada na sede da OAB, com representantes da agência, bancada federal, autoridades, lideranças e entidades ligadas ao setor produtivo.

O senador, que é candidato ao Governo, afirmou que o valor cobrado nas praças de pedágio tem provocado forte reação entre os usuários e já atinge a economia de Rondônia. Segundo ele, “a tarifa pesa no transporte de cargas, no preço dos alimentos, no comércio e em toda a cadeia de consumo”.

Entre os vários pronunciamentos, o deputado federal Lúcio Mosquini voltou a criticar duramente o preço do pedágio e lembrou que entrou com processo na Justiça federal pedindo a revisão dos valores.

Estiveram presentes ainda, entre muitas outras autoridades, o prefeito Léo Moraes, os deputados federais Fernando Máximo e Coronel Chrisóstomo e o deputado estadual Delegado Camargo.

SÍLVIA LAMENTA ATAQUES E PRECONCEITO E FALA EM “ADVERSÁRIOS RAIVOSOS” JÁ NO PERÍODO DA PRÉ-CAMPANHA

Mesmo com todo o trabalho que tem feito em benefício da saúde de milhares de pessoas, a deputada federal e candidata ao Senado Sílvia Cristina tem sido alvo de vários ataques, principalmente nas redes sociais. O preconceito contra ela, de parte de alguns ataques, raia à casa do crime. Aliás, não é a primeira vez que isso acontece. Ela já ganhou mais de uma ação na Justiça, contra ataques injustos que recebeu.

Nesta semana, ao ser entrevistada por Arimar de Sá no programa A Voz do Povo, na Rádio Caiari, ela disse que “quando falta entrega, quando não existe trabalho para mostrar, resta apenas atacar e perseguir. Ainda estamos na pré-campanha, mas tem adversários raivosos, que se mostram dispostos a qualquer jogo sujo pelo poder". E mais: “vou fazer minha campanha sem atacar ninguém. O povo vai avaliar quem tem trabalho e ação concreta. Por isso, quem não tem trabalho pra apresentar, já se mostra desesperado".

Aparecendo bem em todas as pesquisas ao Senado, a deputada comenta: “Vejo muita gente falando muito, mas nunca fez nada de bom que possa ser usado de exemplo, como referência. Muito pelo contrário. Eu prefiro falar menos, mas mostrar exemplos concretos de trabalho, de ação em benefício das pessoas. Esse sim é meu maior compromisso”.

A deputada disse ainda que “só tem autoridade quem tem história limpa. Quem não tem, não pode querer impor uma autoridade inexistente. Quando precisamos nos impor, é por que tem alguma coisa errada, pois liderança é uma conquista e não uma imposição”.

CAPITAL REGISTRA O MAIOR TEMPORAL EM MUITOS ANOS: FORAM 134 MILÍMETROS DE CHUVA EM POUCAS HORAS

Em menos de quatro horas, foram 134 milímetros de chuva. Muito mais do que era previsto para todo o mês de maio. O temporal, com uma força raramente vista em Porto Velho, em tão curto espaço de tempo, alagou ainda muitas áreas da cidade, inclusive em locais onde o problema já tinha sido praticamente resolvido, como na esquina fatídica das avenidas Rio de Janeiro com Rio Madeira.

Moradores de décadas na Capital testemunharam quase uma raridade trágica: afirmam que nunca viram tanta chuva em tão pouco tempo e com tanta intensidade. Os alagamentos ainda atingem a cidade com grandes danos causados à parte importante da população. Embora menos áreas tenham sido atingidas, porque há locais onde houve obras e intervenção, o problema esteja solucionado, há ainda muito a fazer contra as alagações.

Depois do temporal, o prefeito Léo Moraes reafirmou que as obras de drenagem profunda no perímetro urbano de Porto Velho, mais uma vez passaram a ocupar lugar de prioridade no seu governo. “A Prefeitura tem intensificado as intervenções com o objetivo de resolver ou ao menos amenizar as alagações, nos pontos críticos históricos da nossa Capital”.

Na manhã seguinte ao temporal, Léo Moraes percorreu áreas que recebem intervenções de macrodrenagem e destacou a importância do investimento de 200 milhões de reais, oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), verba federal, que serão liberados. Para ele, estes recursos serão fundamentais para mudar o atual cenário da falta de obras profundas que resolverão de vez o problema das alagações.

“Essas chuvas torrenciais expõem problemas que vêm de décadas. Se esse trabalho tivesse sido feito há 10, 15 ou 20 anos, nossa realidade seria outra. Não fugimos da luta, e seguimos avançando na drenagem enquanto aguardamos os recursos do PAC”, disse Léo, preocupado com a situação das famílias atingidas.

CONDENAÇÃO A 111 ANOS DE CADEIA É SÓ PRO FORMA: ASSASSINO PSICOPATA DE GUAJARÁ SÓ PODE FICAR 40 ANOS NA PRISÃO

O ex-governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, é um dos recordistas. Foi condenado a mais de 400 anos de cadeia, mas está livre, leve e solto. Um dos reis da corrupção da história brasileira agora dá dicas de culinária e se tornou um “influencer”. Há vários outros casos semelhantes de super condenações, mas claro, nenhuma delas é cumprida, até porque, mesmo preso, os condenados não podem ficar mais de 40 anos atrás das grades.

Ou seja, a punição é só pro forma, porque não há qualquer realidade nela. O caso mais recente aconteceu nesta semana em Rondônia, quando um dos participantes do brutal assassinato de toda uma família, em 2013, na cidade de Guajará-Mirim, foi julgado à revelia e condenado a 111 anos de cadeia. O psicopata assassino Tanus dos Santos está foragido, mas foi condenado por um júri popular a esta pena centenária, depois de um julgamento que durou dez horas.

Ou seja, mesmo preso, não importa que idade tenha (hoje tem 36 anos), o autor da brutalidade contra pai, mãe e duas crianças ou morrerá antes do cumprimento da pena ou se safará dela dentro de quatro décadas, se não for libertado antes por decisões que sempre beneficiam os bandidos, não importa que crimes cometam.

Não se consegue localizar informações sobre quantos brasileiros estão condenados a mais de 40 anos, mas certamente o número é expressivo. Só como comparação, pode-se informar que somente nos últimos quatro anos, pelo menos 204 brasileiros foram condenados à prisão perpétua no exterior, a grande maioria nos Estados Unidos.

AMEAÇA DE TIRAR LEGENDA DE QUEM NÃO APOIAR MAJORITÁRIOS DO PL: O CASO SCHEID REPERCUTE

Polêmica não falta e não vai faltar em relação a Bruno Scheid, o candidato ao Senado escolhido a dedo pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas é bom sempre considerar quem ele é e o que representa. Vice-presidente regional do PL, ele ameaçou os candidatos do partido que não rezam pela cartilha bolsonarista e estão apoiando nomes de outras siglas.

Tudo começou numa reunião de apoio às candidatas Sílvia Cristina, do União Brasil, e Mariana Carvalho, do Republicanos, em que pelo menos dois candidatos do PL, os deputados Nim Barroso e Delegado Lucas, teriam participado ativamente. A confusão gerada repercutiu na mídia, soando no geral como uma ameaça concreta de que os que não apoiarem os candidatos majoritários do PL (Marcos Rogério, Fernando Máximo e ele) podem ficar sem legenda em outubro.

Que não se subestime a força de Scheid. Não só pela sua proximidade com os Bolsonaro, mas também pela força com que tem aparecido nas pesquisas eleitorais. Saiu quase do anonimato do mundo da política para uma candidatura viável.

Há quem diga que a política é a arte de engolir sapos e de ter jogo de cintura para enfrentar todas as situações que surjam. Outra ala considera que há momentos de rodar a baiana e não aceitar o que a política lhe oferece.

Vai haver realmente um encontro de interesses entre os parceiros do mesmo partido ou a ameaça de Scheid pode se concretizar? Em breve saberemos.

CADEIRA VAZIA SIMBOLIZA A AUSÊNCIA DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E MORTE EM RONDÔNIA, EM PROJETO DE CRISPIN

A Assembleia Legislativa de Rondônia viveu um momento de forte simbolismo durante sessão solene realizada nesta segunda-feira, marcada pela presença de uma cadeira vazia no plenário. O gesto representa as mulheres vítimas de violência doméstica e feminicídio no Estado. A iniciativa está prevista na Lei nº 6.354, de 6 de abril de 2026, de autoria do deputado Ismael Crispin, que institui a reserva simbólica de assentos em eventos oficiais do Governo e da Assembleia como forma de conscientização, memória e educação social sobre a violência contra a mulher.

Durante a solenidade, o parlamentar destacou a importância de ações que provoquem reflexão e mobilizem a sociedade. “Rondônia, nos últimos tempos, tem tido uma posição que não nos deixa em nenhum momento envaidecidos. O índice de criminalidade e de feminicídio têm crescido muito e nós precisamos, de fato, fazer alguma coisa. Ainda que o que estamos fazendo aqui hoje seja de forma pedagógica, consideramos este gesto importante”.

Crispin ainda relembrou um episódio recente, que gerou comoção no Estado: “o caso em homenagem à memória de uma indígena, Gleicia Arikapú, de uma aldeia no município de São Miguel do Guaporé, morta no último sábado. Então há uma responsabilidade nossa, enquanto representantes públicos, de promover um trabalho de conscientização”, pontuou.

Para o parlamentar, a cadeira vazia no plenário cumpre exatamente esse papel simbólico. “Esse espaço vazio nos remete a essa reflexão”, sublinhando que a lei “surge como um instrumento de sensibilização social, buscando manter viva a memória das vítimas e reforçar a importância de combater a violência contra a mulher em Rondônia”.

PERGUNTINHA

Nesta quinta-feira, dia 7, no encontro na Casa Branca entre o presidente Trump e o presidente Lula, que está sendo aguardada com grande expectativa, o tema principal vai ser em torno do combate às facções criminosas e o reconhecimento desses grupos como terroristas. O que você acha que vai ser decidido?